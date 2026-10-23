Un marinar a fost găsit mort pe puntea navei, iar alți trei sunt căutați în aceste momente.

Corespondent Știrile PRO TV: „Este o desfășurare impresionantă de forțe în largul Mării Negre, unde intervin salvatori de la Agenția de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, dar și de la Garda de Coastă. Au plecat mai multe nave. Sunt căutați trei marinari, care în continuare sunt dați dispăruți. Salvatorii au reușit să recupereze din bărcile de salvare ale navei scufundate nouă marinari ucraineni și azeri, precum și încă un marinar care, din păcate, a fost găsit fără viață pe puntea navei. Aici, la mal, au sosit deja mai multe ambulanțe. Echipajele de la Spitalul Județean din Constanța așteaptă ca cei nouă marinari salvați să fie aduși de navele Poliției de Frontieră. De altfel, în urmă cu câteva momente, președintele țării, Nicușor Dan, și ministrul apărării, Radu Oprea, i-au felicitat pe salvatorii de la Garda de Coastă și de la Agenția de Salvare pentru faptul că au reușit, într-un timp destul de scurt, să îi găsească și să îi recupereze pe cei nouă marinari ucraineni și azeri.”

Nicușor Dan, președintele României: „Suntem în această situație. După cum știți, ieri am avut o ședință CSAT exact pe subiectul acesta. Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a comitetului NATO dedicat situației. Vom avea echipamente suplimentare și, evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina.”

Corespondent Stirile PRO TV: „Nava Khoryv este un petrolier de mici dimensiuni, sub pavilionul Insulelor Comore. Comandantul a cerut ajutor în această dimineață. La ora 10:00, a trimis un semnal SOS autorităților române și a anunțat că nava ar fi fost lovită de drone și că are nevoie de intervenția echipajelor de salvare. Din păcate, nouă marinari, așa cum vă spuneam și mai devreme, au reușit să se urce în bărcile de salvare. Unul a murit, iar trei sunt căutați. La această oră, echipele centrului de coordonare au plecat într-acolo și se desfășoară căutări doar pe apă, din păcate, deoarece vremea nu permite elicopterelor Ministerului Afacerilor Interne să survoleze zona. Este vânt puternic, este ceață, iar valurile sunt destul de mari. Nu este primul incident de acest fel. Vă reamintesc că, în ultima lună, mai multe nave, cele mai multe dintre ele petroliere, au fost atacate în Marea Neagră, atât în dreptul țării noastre, cât și în Bulgaria.”