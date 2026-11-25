MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia. Grevă generală și proteste în mai multe orașe, miercuri şi joi
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Grecia, unde miercuri și joi sunt anunțate manifestații și o grevă generală în capitala Atena, dar și în alte orașe ale țării.
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Sunt aşteptate perturbări ale traficului aerian, feroviar, rutier şi maritim, scrie news.ro.
MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că, în perioada 25-26 noiembrie, este organizată o grevă generală însoţită de manifestaţii în Atena şi în alte oraşe.
Confederaţia Maritimă Panelenă a informat că navele vor rămâne andocate în porturi, indicând site-ul https://www.allovergreece.com/en/port-authorities-greece pentru verificarea eventualelor perturbări ale traficului.
De asemenea, sunt posibile modificări ale orarelor de zbor sau întârzieri ale curselor operate pe aeroporturile elene, precum şi perturbări ale traficului feroviar şi rutier.
MAE reaminteşte că românii pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.
De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.
Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro/ (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro şi https://salonic.mae.ro/, şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.
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