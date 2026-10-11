Baricadat în apartament, bărbatul a refuzat să coopereze iar când polițiștii au intrat peste el l-a atacat cu un cuțit pe unul dintre agenți.

A fost nevoie de intervenţia trupelor speciale.

Sunt imaginile surprinse de camerele de corp ale poliţiştilor când agenţii încercau să-l imobilizeze pe bărbatul baricadat în casă, dar acesta îl atacă fulgerător cu un cuţit pe un polițist din cadrul echipei de asalt.

Pentru a-l opri, forțele de ordine au fost nevoite să tragă în el cu un glonț de cauciuc. Asta după ce un negociator a încercat să discute cu el și individul a fost somat de mai multe ori să deschidă ușa apartamentului.

Apelul la 112 a venit în jurul orei 15, de la fosta soție a bărbatului. Femeia anunța că el i-a trimis un mesaj prin amenința că-și va face rău. Bărbatul ar fi vrut, cel mai probabil să o determine pe femeie să vină acasă la el. Ce urmărea de fapt - rămâne însă neclar.

În urma intervenției în forţă, bărbatul a suferit leziuni în zona abdomenului.

Crina Eșanu - purtător de cuvânt Poliția Capitalei: „Echipajul medical aflat la fața locului i-a acordat de îndată primele îngrijiri medicale, acesta fiind ulterior transportat la spital pentru evaluare și tratament de specialitate. Leziunile suferite nu i-au pus viața în pericol.”

Bărbatul în vârstă de 50 de ani este cercetat penal, pentru infracțiunea de ultraj.