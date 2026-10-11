"Cu efect imediat, există un ARMISTIŢIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia şi Ucraina. Ambele părţi au căzut de acord. Nu-l încălcaţi! Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni. Preşedintele DONALD J. TRUMP", a scris el pe reţeaua sa Truth Social, fără a oferi detalii suplimentare.

În schimb, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru site-ul Axios că nu era la curent cu aşa-numitul armistiţiu energetic. Cu toate acestea, el s-a declarat gata să-l accepte dacă Moscova va face la fel, informează AFP şi Reuters.

"Anunţul acestui armistiţiu a fost o noutate pentru mine. Dar dacă ruşii sunt de acord cu un armistiţiu energetic, Ucraina va fi şi ea de acord", a declarat liderul ucrainean, potrivit jurnalistului Axios Barak Ravid, care a publicat aceste informații pe platforma X.

"Dacă preşedintele Trump l-a negociat cu Putin (preşedintele rus Vladimir Putin - n.r.), spuneţi-ne când va intra în vigoare acest armistiţiu: suntem pregătiţi şi îl vom accepta", a adăugat preşedintele ucrainean, conform aceleiaşi surse.