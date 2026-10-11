Acum șaptesprezece ani, Hasan, pe atunci psihiatru în cadrul Armatei, a intrat într-un centru de pregătire a soldaților din baza militară din Texas și a deschis focul, ucigând 13 persoane și rănind alte 32. Acum, după ani de apeluri, Armata se pregătește să-l execute prin pluton de execuție.

Iar americanii vor putea urmări totul în direct.

Pentru Alonzo Lunsford, un fost sergent-major al Armatei care a supraviețuit după ce a fost împușcat de șapte ori de Hasan, situația este complicată. Lunsford dorește ca Hasan să fie executat. Își propune să asiste personal la execuție în luna decembrie. El a declarat pentru Fox News Digital că ar prefera chiar ca una dintre victimele supraviețuitoare ale lui Hasan sau rudele celor pe care i-a ucis să aibă dreptul să apese pe trăgaci.

Cu toate acestea, Lunsford afirmă că l-a iertat pe Hasan.

„Ce e ciudat în toată povestea asta e că l-am iertat, pentru că credința mea nu-mi permite să mă vindec și să merg mai departe dacă nu-l iert pe acel om”, a spus Lunsford.

Însă iertarea, pentru Lunsford, nu înseamnă să-l scutească pe Hasan de pedeapsă. Ceea ce îl tulbură este perspectiva transformării acelei pedepse într-un spectacol.

„Nu este un spectacol”, a spus el. „Nu este nimic glorios în mirosul de carne umană, sânge și praf de pușcă. Este un miros pe care nu-l vei uita niciodată. Este un gust pe care nu-l vei uita niciodată.”

„Nu e ceva despre care să stai și să spui: «Hai să luăm niște popcorn și să ne uităm la execuția asta»”, a continuat el. „Noi, ca popor, suntem mai buni de atât. Asta nu e o țară în care să facem decapitări publice și lapidări și să considerăm că e în regulă.”

Lunsford a fost împușcat deasupra ochiului și s-a prefăcut mort

Lunsford lucra la Centrul de Pregătire a Soldaților din Fort Hood pe 5 noiembrie 2009, când Hasan, un psihiatru al Armatei, a deschis focul. El și-a amintit că l-a văzut pe Hasan ucigând un coleg, înainte de a-și îndrepta arma spre el. Lunsford a fost împușcat deasupra ochiului stâng, a căzut la pământ și s-a prefăcut mort, reușind în cele din urmă să fugă afară, unde Hasan l-a împușcat din nou.

„Am acceptat faptul că voi trăi cu această durere pentru tot restul vieții”, a spus Lunsford.

De atunci, și-a găsit un scop în antrenarea echipei de baschet, îndrumarea tinerilor și ajutorarea celor care se confruntă cu probleme de sănătate mintală.

Lunsford a spus că nu dorește ca copiii să urmărească transmisiunea în direct, deși consideră că adulții pot decide singuri dacă vor să o urmărească.

„Nu este un moment în care să începeți să puneți carne pe grătar, să ieșiți afară și să spuneți: «Hei, o să-l vedem cum îl execută pe tipul ăsta prin pluton de execuție»”, a spus el. „Nu faceți asta.”

„Nu faceți asta, pentru că, atunci când faceți asta, îi dezonorați pe cei care au făcut sacrificiul suprem, pe cei care nu mai sunt printre noi. Aceștia sunt eroi.”

Secretarul de apărare Pete Hegseth a apărat decizia de a face publică execuția, afirmând că americanii ar trebui să înțeleagă consecințele crimelor comise de Hasan.

„Ne vom asigura că oamenii vor putea urmări evenimentul, că va fi public”, a declarat Hegseth într-un interviu acordat săptămâna aceasta. „Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că există consecințe grave pentru astfel de fapte.”

Vicepreședintele JD Vance a exprimat vineri îndoieli cu privire la faptul că Pentagonul își va duce la îndeplinire planurile de a transmite în direct execuția lui Hasan, afirmând că el însuși nu are intenția de a o urmări.

Decizia de a transmite în direct prima execuție prin pluton de execuție a Armatei SUA din ultimii 86 de ani a stârnit opoziție chiar și din partea republicanilor care susțin condamnarea la moarte a lui Hasan.

„Susțin fără rezerve pedeapsa cu moartea, dar transmisiunea în direct a execuțiilor este o practică specifică jihadiștilor. America este mai presus de așa ceva”, a scris pe X deputatul Austin Scott, republican din Georgia.