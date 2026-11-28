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„Concertele din seara aceasta de la Târgul de Crăciun București au fost anulate! Revenim!”, este mesajul publicat de Primăria Municipiului București.

Sâmbătă seară, concertele trebuiau să fie susținute de The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir.

Târgul din Piața Constituției și-a deschis porțile vineri, 27 noiembrie, și se va desfășura până pe 27 decembrie 2026.

Vremea în București

Un cod galben de viscol și vânt puternic este în vigoare până duminică dimineață în București, potrivit prognozei ANM.

Vremea va fi închisă, vântoasă şi se va răci faţă de intervalul precedent. Temporar, mai ales în prima parte a intervalului, vor fi precipitaţii (cantităţi de apă de 3...6 l/mp). Acestea vor fi mixte, la început sub formă de ploaie, iar din orele amiezii mai ales sub formă de ninsoare. Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi variabile, în medie de 2...4 cm. Vântul va avea intensificări, în general cu viteze la rafală de 50...60 km/h, amplificând senzaţia de frig şi viscolind ninsoarea. Temperatura aerului va fi în scădere, de la 1 grad la începutul intervalului, până spre valori în jurul a -3 grade noaptea.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 29.11.2026 Ora 08:00 - 29.11.2026 Ora 20:00 Vremea va fi deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie şi se va menţine vântoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 50...55 km/h, amplificând senzaţia de frig. Temperatura maximă va fi de -2...-1 grad. În intervalul 28 noiembrie, ora 10 - 29 noiembrie, ora 20, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare meteorologică pentru ninsori viscolite, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, răcire accentuată.

În intervalul 28 noiembrie, ora 10 - 29 noiembrie, ora 10, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de atenţionare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului şi viscol.

În intervalul 29 noiembrie, ora 10 - 29 noiembrie, ora 20, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de atenţionare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului.