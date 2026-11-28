Generează rezumat cu AI

De Ziua Națională a României sunt pregătite să dea onorul și zeci de avioane și elicoptere dar numai dacă va fi senin.

După antrenamentele din poligon a urmat repetiția de la Arcul de Triumf. De 1 Decembrie vor defila militari din Ministerul Apărării, cel de Interne, dar și de la SRI și STS.

Roxana Davidovitis, Statul Major al Apărării: „O să vedem undeva la 2.000 de militari care defilează pe sub Arcul de Triumf, alături de 130 de mijloace tehnice. Vom avea și partea de aviație, 45 de aeronave, dacă vremea ne va permite. Noi așa sperăm și așa ne pregătim.

Lt. Vlad Grosu, pilot elicopter baza 57 Mihail Kogălniceanu: „Pentru noi, vremea este cea mai importantă. Dacă avem condiții, desigur ne putem bucura de aviație la 1 Decembrie”.

Pe sub Arcul de Triumf vor trece și militarii aliați, iar anul acesta au venit în premieră și cei din Turcia.

Generalul Lt. Dragoș Iacob, comandantul paradei militare: „E extrem de important ca noi să putem da onorul poporului român, așa cum se cuvine”.

Corespondent PRO TV: „Ca în fiecare an, de 1 Decembrie, în Piața Arcului de Triumf este organizată și o expoziție de tehnică militară. Iar una dintre noutățile de anul acesta este obuzierul autopropulsat pe șenile, de calibru 155mm, K9 Thunder. Iar alături îi va sta vehiculul blindat automat de încărcare cu muniție. Va fi expusă și dronă de supraveghere VBat, recent intrată în dotarea forțelor navale. Un echipament extrem de util pentru supraveghere a dronelor maritime”.

Generalul Lt. Dragoș Iacob, comandantul paradei militare: „Pe măsură ce primim în înzestrare noi echipamente, crește capacitatea noastră de reacție și evident avem posibilitatea, de 1 Decembrie să arătăm și poporului ultimele noastre echipamente”.

Parada Națională va fi transmisă în direct într-o ediție specială a Știrilor PRO TV pe 1 Decembrie.