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Mulți au ales să meargă spre munte, iar aglomerația din gări și de pe șosele a fost evidentă. Oferta turistică de 1 Decembrie este bogată, cu târguri de Crăciun, spectacole și răsfățuri la SPA.

Studenții au plecat la prânz spre casă din Gara de Nord. Lor li s-au alăturat cei care vor o vacanță fără mașină. Pentru anumite destinații, cum este, de pildă, Brașov, biletele la tren s-au epuizat de câteva zile.

Turiștii aleg muntele de 1 Decembrie

Fată: „Mergem acasă în Brașov. Le-am luat din timp. E nașpa cu trenurile, se ocupă foarte repede, dacă te trezești miercuri nu mai prinzi bilet.”

Băiat: „Mergem la Sinaia. Am luat din timp și am găsit.”

Fată: „Ne-am chinuit puțin. Le-am luat joi seara.”

Unii au prins totuși bilet, dar fără loc.

După prânz s-a aglomerat și DN1 către munte.

Șofer: „S-a stat foarte mult din Sinaia și până aicea cred că am făcut vreo 40 de minute.”

În Azuga, primii turiști au deja cu ochii pe pârtii cu zăpadă.

Turistă: „Nu ne sperie timpul care l-am pierdut pe drum, ne încurajează.”

Turistă: „Am venit cu băiețelul pentru prima lui lecție de schi.”

Schior: „Întotdeauna sunt primul pe pârtie și vin să inaugurez.”

Poiana Brașov și-a întâmpinat oaspeții cu vreme plăcută și decoruri de sărbătoare.

Fată: „Planificăm să urcăm cu telecabina. Suntem prima dată aici!”

Cine n-a avut timp de o tură, a admirat peisajul.

Corespondent PROTV: „Aici poți să îți bei cafeaua dintr-o telecabină și nu, nu e cea care te duce spre vârful Postăvaru, este parte din decorul de Crăciun.”

Câțiva au avut piscina doar pentru ei.

Fată: „Ne bucurăm că suntem numai noi aici în jacuzzi.”

În unele hoteluri oaspeții sunt așteptați și cu un mic dar.

Mihai Moisescu, reprezentantul unui hotel: „Voucher la spa 30 de euro pe cameră, pe noapte.”

Branul îi atrage pe turiști cu mâncare și experiențe

La Bran, vacanța a început cu mâncare tradițională – fasole cu cârnați, mămăliguță cu ciuperci și papanași pufoși, îmbrăcați în dulceață.

Turist: „Am încercat micii, papanașii și ciorba transilvăneană.”

Cei care vor sta 4 zile au planuri mari.

Turist: „Să facem câteva trasee montane, la Castelul Bran astăzi, și la bob la Cheile Grădiștei.”

În interiorul castelului, vizitatorii pot descoperi o expoziție dedicată Reginei Maria și Marii Uniri.

Cristiana Pavel, organizator de evenimente: „Vom avea ateliere pentru cei mici de decorațiuni handmade, seara va fi cu vin fiert, cu mai multe surprize.”

Se schiază și la Păltiniș, dar și pe Transalpina.