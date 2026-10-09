„Principalele probleme ar consta în numărul mare de medici stomatologi, producem cei mai mulți medici stomatologi din UE, și în cifre absolute, și ca procent raportat la populație. Noi suntem peste 25.000 în comunitate, deci la o populație în jur de 18 milioane. Dacă media UE este de un medic stomatolog la 1.200 de locuitori, în mediul urban, în România, putem să avem, mai ales în orașele universitare, un medic stomatolog la 300 de locuitori. Deci, iată că e o discrepanță foarte, foarte mare. Sigur că există și un fenomen de migrație, adică o parte din colegii noștri optează să plece în străinătate, dar, cu toate acestea, producem un număr foarte mare. Aceasta este principala problemă a medicilor stomatologi”, a subliniat dr. Florin Lăzărescu.

Lipsa finanțării, o altă problemă importantă pentru medicii stomatologi

Președintele CMSR a mai spus că o altă problemă importantă o reprezintă lipsa de finanțare a sistemului.

„O altă problemă importantă pentru medicii stomatologi este o lipsă de finanțare a sistemului. Știm cu toții că în momentul în care mergi la medicul stomatolog, de obicei e o stomatologie privată și trebuie să plătești pentru serviciile respective; o parte dintre pacienți știu, totuși, că există medici stomatologi care au o relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, doar că plafoanele decontate de aceasta sunt foarte mici, în medie avem 6.000 de lei/lună care sunt decontați pe medic. Deci, dacă depășește acest plafon, el nu mai poate să preia pacienți. Sume insuficiente și în momentul în care ne adresăm categoriilor vulnerabile, oameni care nu au posibilitatea să plătească din punct de vedere privat serviciile respective, acest ajutor al manoperelor decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar fi de un real ajutor”, a mai spus Florin Lăzărescu.

România, pe ultimul loc în privința prevenției și utilizării serviciilor stomatologice

În România, accesul inegal la servicii stomatologice, nivelul redus de educație pentru sănătate orală și adresabilitatea scăzută pentru controale profilactice contribuie la o povară semnificativă a patologiilor orale. În acest context, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a inițiat Studiul Național privind starea de sănătate orală a românilor, cu scopul de a genera date relevante pentru fundamentarea politicilor publice și optimizarea strategiilor de prevenție și tratament în medicina dentară, potrivit Colegiului Medicilor Stomatologi.

Datele centralizate sunt îngrijorătoare și evidențiază o serie de vulnerabilități majore la nivel populațional:

- adresabilitate redusă pentru controale stomatologice de rutină;

- prevalență crescută a afecțiunilor orale netratate (carii dentare, boală parodontală, edentații);

- predominanța prezentării la medic în stadii avansate, cu necesar crescut de tratamente complexe;

- inegalități semnificative între mediul urban și cel rural în privința accesului la servicii;

- nivel insuficient de educație pentru sănătate orală și prevenție.

Rezultatele confirmă tendințele identificate anterior la nivel european, dar indică un decalaj important în ceea ce privește prevenția și utilizarea serviciilor stomatologice în România față de alte state, plasându-ne pe ultimul loc la acest capitol, a mai precizat Colegiului Medicilor Stomatologi.

Cele mai importante probleme ale medicilor stomatologi, dezbătute la Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca a avut loc, vineri, o ședință a Consiliului Național al Medicilor Stomatologi din România (CMSR).

„Este forul care conduce comunitatea noastră și este alcătuit din președinții tuturor colegiilor județene, este un cadru foarte formal, festiv, în care ne întâlnim de patru ori pe an. În cadrul ședinței Consiliului Național se dezbat cele mai importante probleme pentru comunitate și aș aminti de digitalizare, regulamentul de educație medicală continuă și competențele medicilor stomatologi”, a mai menționat dr. Florin Lăzărescu.