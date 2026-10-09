Despărțirea în silabe a cuvântului „enciclopedie” poate crea confuzii chiar și în rândul adulților, deși pare o cerință simplă de limba română. Dificultatea apare mai ales la finalul cuvântului, unde două vocale consecutive pot ridica semne de întrebare. Pentru a identifica varianta corectă, este important să ținem cont de regulile de despărțire în silabe și de modul în care sunt pronunțate vocalele.

Cum se desparte corect în silabe cuvântul „enciclopedie”

Forma corectă este en-ci-clo-pe-di-e. Cuvântul „enciclopedie” are șase silabe, iar fiecare dintre acestea conține câte un nucleu vocalic. Ultimele două silabe sunt „di” și „e”, ceea ce înseamnă că vocalele „i” și „e” se pronunță separat.

Această succesiune de două vocale alăturate, care fac parte din silabe diferite, poartă numele de hiat. Spre deosebire de diftong, în care două sunete vocalice sunt rostite în aceeași silabă, hiatul presupune pronunțarea lor în silabe distincte.

De ce apare confuzia la despărțirea în silabe

Una dintre cauzele confuziei este faptul că nu toate grupurile de vocale se comportă la fel în limba română. În anumite cuvinte, două vocale alăturate pot forma un diftong și se rostesc în aceeași silabă. În alte situații, acestea se pronunță separat, formând un hiat.

În cazul cuvântului „enciclopedie”, terminația poate induce în eroare, deoarece vocalele „i” și „e” sunt alăturate și pot părea că aparțin aceleiași silabe. Totuși, despărțirea corectă este „en-ci-clo-pe-di-e”, cu șase silabe.