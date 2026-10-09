Femeia, pensionară și mamă a trei copii, și-a ajutat fiul cel mare când acesta avea în jur de 30 de ani și voia să-și cumpere o locuință. Casa costa 500.000 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 310.000 de euro, iar mama i-a dat bani prin mai multe cecuri pentru avans, achiziție și taxele aferente tranzacției, relatează Noticias Trabajo.

Ulterior, în fața instanței, femeia a declarat că precizase de la început că era vorba despre un împrumut.

„I-am spus că îi pot împrumuta banii pentru proprietate și că mi-i va da înapoi”, a afirmat aceasta. Intenția ei era să recupereze suma în aproximativ cinci până la șapte ani.

Nu a încheiat un contract pentru că avea încredere în fiul ei

Principala problemă a fost că mama și fiul nu au semnat niciun document care să stabilească în scris condițiile înțelegerii. Femeia a explicat că, la momentul respectiv, nu a considerat necesar un contract, deoarece avea încredere în fiul ei.

„Mă așteptam să facă ceea ce este corect. Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge aici”, a declarat ea în timpul procesului.

Fiul a prezentat însă o versiune complet diferită. El a susținut că banii au fost un cadou și că nu a existat niciodată un împrumut sau o discuție despre obligația de a-i restitui.

La aproximativ un an și jumătate după cumpărarea casei, bărbatul a vândut-o pentru a-și achiziționa o altă proprietate. Arhitect de profesie, acesta a proiectat și renovat o locuință de lux cu cinci dormitoare pentru familia sa, care a primit mai multe premii.

În timp, relația dintre mamă și fiu s-a deteriorat. Judecătorul a explicat că cei doi erau înstrăinați încă din 2014, iar procesul s-a transformat într-un conflict familial, în care ambele părți și-au adus acuzații grave.

În cele din urmă, mama a apelat la instanță pentru a recupera 289.800 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 180.000 de euro, sumă despre care susținea că fiul încă i-o datora.

Ce a stabilit instanța

Instanța districtuală i-a dat dreptate mamei, considerând că probele au demonstrat că aceasta i-a dat fiului banii cu intenția de a-i recupera și că suma nu a reprezentat un cadou.

Prin urmare, judecătorii l-au obligat pe bărbat să-i restituie mamei cei 289.800 de dolari australieni, aproximativ 180.000 de euro, la care se adaugă dobânzile și cheltuielile de judecată. Valoarea acestora urma să fie calculată ulterior.