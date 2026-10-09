Agenții Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP) au descoperit păsările vii în interiorul unor tuburi de plastic cusute în lenjeria acestuia, potrivit procurorilor federali, scrie ABC News.

Alberto Hernandez Castillo a ajuns pe aeroportul din Miami, după o călătorie în Cuba, unde a susținut că își vizitase familia. Bărbatul a fost verificat de autorități după ce agenții au observat un detaliu suspect în zona taliei.

Ce au descoperit agenții vamali pe aeroportul din Miami

Potrivit documentelor judiciare ale Parchetului federal pentru Districtul de Sud al Floridei, Hernandez Castillo le-a declarat agenților CBP că nu transporta animale sau exemplare de faună sălbatică din Cuba în Statele Unite.

Cu toate acestea, comportamentul său și o umflătură neobișnuită le-au atras atenția ofițerilor. Aceștia „au observat o umflătură inexplicabilă în partea din față a zonei pelviene și a taliei [sale] și au remarcat că părea nervos”, se arată în documentele judiciare.

Agenții l-au dus pe bărbat într-o zonă securizată a aeroportului și l-au supus unui control corporal. În timpul verificărilor, au descoperit șase tuburi de plastic cusute în lenjeria intimă, în interiorul cărora se aflau cele 10 păsări vii.

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că opt dintre păsări erau exemplare din specia yellow-faced grassquit, iar celelalte două aparțineau speciei blue grosbeak.

Întrebat despre motivul pentru care transporta păsările, Hernandez Castillo le-ar fi spus ofițerilor că acestea erau destinate „uzului personal”, potrivit documentelor judiciare.

Parchetul federal a anunțat că Hernandez Castillo a fost pus sub acuzare pentru introducerea ilegală de mărfuri în Statele Unite. În paralel, Serviciul pentru Pescuit și Faună Sălbatică al SUA investighează incidentul.

Deocamdată, nu se știe ce s-a întâmplat cu cele 10 păsări descoperite de autorități.