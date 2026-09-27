Autorităţile italiene au prelungit suspendarea zborurilor de pe Aeroportul din Catania până luni, la ora 00:00, scrie Agerpres.

Potrivit MAE, reluarea operaţiunilor aeriene depinde de evoluţia activităţii vulcanice şi de condiţiile meteorologice.

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze înainte de începerea călătoriei în legătură cu situaţia existentă şi să respecte cu stricteţe recomandările autorităţilor locale, să evite deplasările/excursiile în zona vulcanului şi să monitorizeze actualizările publicate de Departamentul Protecţiei Civile italiene, regiunea Sicilia, pe pagina de Internet: https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=74.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului al României la Catania: +39 095 537 909, +39 095 536 139, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935,

* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108. 1444,

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171,

* Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134,

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688,

* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299,

* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă şi consultarea paginilor web: http://roma.mae.ro/, https://catania.mae.ro/, https://www.mae.ro/ şi reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://apps.apple.com/ro/app/călătoreşte-informat/id6452016795, respectiv https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.