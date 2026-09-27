Bărbatul ar fi legat-o de mâini și de picioare, apoi ar fi lovit-o inclusiv cu un topor și ar fi amenințat-o cu moartea. Femeia a reușit să fugă din locuință și a fost ajutată de doi cetățeni să ajungă la Secția 19 de Poliție. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit Agerpres.

Ce a transmis Poliția

Incidentul ar fi avut loc în noaptea de 24 spre 25 septembrie 2026, în locuința în care cei doi conviețuiau. Potrivit polițiștilor, pe fondul geloziei, bărbatul ar fi privat-o de libertate pe femeie, legând-o cu o sfoară de mâini și de picioare, a confirmat Poliția Capitalei.

Ulterior, acesta ar fi agresat-o fizic, lovind-o la nivelul capului cu partea opusă tăișului unui topor și cu mânerul acestuia. Femeia ar fi fost lovită, de asemenea, cu pumnii și picioarele pe întregul corp, în timp ce era imobilizată.

Bărbatul ar fi amenințat-o și cu moartea. Femeia a reușit să părăsească locuința și, cu sprijinul a doi cetățeni, a ajuns la sediul Secției 19 Poliție, unde le-a povestit polițiștilor ce s-a întâmplat. Ea a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Femeia a suferit răni grave

Potrivit concluziilor medicale, victima a suferit leziuni traumatice care necesită 40-45 de zile de îngrijiri medicale.

Polițiștii au început imediat verificările pentru identificarea bărbatului, acesta fiind găsit la scurt timp și dus la sediul poliției pentru audieri. Împotriva lui a fost emis și un ordin de protecție provizoriu.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior prezentat magistraților. Judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, într-un dosar privind infracțiunile de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.

Poliția Capitalei precizează că efectuarea cercetărilor față de o persoană reprezintă un procedeu al procesului penal și nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție.