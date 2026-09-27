Instructorul auto a fost lăsat fără permis pentru 90 de zile şi amendat cu 2.000 de lei, scrie news.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Giurgiu au anunţat că poliţiştii au oprit, duminică, pe strada Dudului din municipiul Giurgiu, un autoturism destinat şcolarizării pentru obţinerea permisului de conducere. La volan se afla un elev de 43 de ani, din Giurgiu, însoţit de un instructor auto, în vârstă de 45 de ani.

„În urma controlului efectuat, elevul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au afirmat poliţiştii.

Ei l-au amendat pe instructorul auto cu aproape 2.000 de lei şi i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile.

Poliţiştii reamintesc faptul că instructorii auto poartă întreaga răspundere juridică a deplasării vehiculului pe drumurile publice în timpul orelor de pregătire practică.