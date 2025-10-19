Restricții de circulație și măsuri de siguranță menținute după explozia din blocul din Rahova. Traficul este deviat

19-10-2025 | 22:02
bloc explozie rahova
Agerpres

Restricții temporare de circulație instituite în urma exploziei care s-a produs în blocul de pe Calea Rahovei din Capitală rămân valabile în mai multe zone, traficul fiind deviat pe rute alternative.

Claudia Alionescu

Conform datelor transmise, duminică seară, de Poliția Capitalei, în cadrul grupului de coordonare integrată constituit în urma exploziei au continuat activitățile destinate sprijinirii directe a cetățenilor afectați.

Din acest grup fac parte polițiști ai Capitalei, jandarmi și pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Printre măsurile desfășurate se numără:

-menținerea perimetrului de siguranță din jurul blocurilor afectate, prin prezența constantă a echipajelor de ordine publică și jandarmi;

bloc explozie rahova
Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat

-acces controlat în apartamentele afectate, realizat împreună cu polițiștii, pentru a permite recuperarea bunurilor personale de către locatari, în condiții de siguranță;

-ridicarea autovehiculelor avariate din zona blocurilor, în vederea returnării către proprietari;

-sprijin acordat cetățenilor pentru întocmirea documentației necesare reparațiilor, prin echipe operative prezente la fața locului;

-intervenții din partea pompierilor pentru îndepărtarea elementelor periculoase - cioburi, fragmente de geam, facilitând astfel desfășurarea lucrărilor de reparație și reabilitare;

-scoaterea alimentelor perisabile din apartamentele în care a fost permis accesul, în contextul întreruperii alimentării cu energie electrică, pentru prevenirea unor posibile riscuri sanitare.

De asemenea, Brigada Rutieră a Poliției Capitalei a instituit restricții temporare de circulație, care rămân valabile în următoarele zone:

* Strada Vicina (între Calea Rahovei și strada Oltina);
* Aleile care împrejmuiesc imobilele afectate;
* Calea Rahovei - banda unu de circulație și o parte din locurile de parcare, între străzile Vicina și Malcoci.

Totodată, accesul pietonal este restricționat pe trotuarul adiacent imobilelor afectate.

Traficul rutier a fost deviat pe rute alternative, cu sprijinul polițiștilor rutieri aflați în teren, precizează Poliția Capitalei.

Aceste activități se desfășoară în paralel cu cercetarea penală aflată în curs, inclusiv cercetarea la fața locului și alte proceduri, derulate de Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Situația rămâne în dinamică.

Conflict în Caraibe. Acuzații reciproce între Columbia și SUA după atacurile militare asupra traficanților de droguri

Sursa: Agerpres

