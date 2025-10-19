Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat

Stiri actuale
19-10-2025 | 07:32
bloc explozie rahova
Agerpres

Blocul din Rahova, unde a avut loc explozia catastrofală de vineri, e condamnat. Este concluzia Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, reunit, sâmbătă seară, în ședință.

autor
Ștefan Maleș

Specialiștii au stabilit că blocul reprezintă un risc major inclusiv pentru oamenii din zonă. Și vor interveni pentru asigurarea clădirii, înainte de a decide dacă va fi demolată sau nu.

Membrii Comitetului pentru Situații de Urgență București au decis, sâmbătă seară, că blocul 32 de pe Calea Rahovei nu mai poate fi locuit. Hotărârea se bazează pe un raport întocmit de opt specialiști, de la Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și de la două firme de construcții, care au analizat imobilul.

Au constatat că blocul e un pericol pentru locatari și vecini, că lucrările de consolidare ar fi mult mai costisitoare decât înlocuirea clădirii și că ar risca oricum prăbușirea ei.

Stelian Bujduveanu, Primarul Interimar al Capitalei: „Situația nu este bună, deloc. Acel imobil, mai mult ca probabil, în urma expertizei, va reieși că va fi nevoie să fie pus la pământ”.

Citește și
Cristi Gheorghe explozie Rahova
Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri

Experții au recomandat, în primă fază, interzicerea accesului în zonă și demolarea controlată de la etajul 5 în sus. Pentru a proteja restul clădirii, aceștia propun instalarea unor popi de siguranță, la etajele inferioare.

Corespondent Știrile PRO TV: „De luni încolo, o echipă va veni să demoleze elementele care sunt la risc iminent de prăbușire. De asemenea, blocul va fi supus unei expertize tehnice pentru a hotărî care sunt pașii următori”.

Răzvan Munteanu, directorul Administrației de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic: „Pe baza expertizei tehnice se vor da două tipuri de informații. Cum trebuie intervenit asupra imobilului, și cât de afectat este, și are sunt soluții de refacere, dezafectare etc”.

Din fericire, liceul din apropiere, deși afectat de explozie, nu prezintă avarii majore.

Tot sâmbătă seară, în zona blocului s-au adunat și câțiva cetățeni îngrijorați.

„Voiam să aprind o lumânare pentru cei decedați, atâta tot. Mi se pare extraordinar de nașpa că nu se găsește un responsabil pentru ce s-a întâmplat și pentru toți morții. Pentru că nimeni nu merită să moară așa”, a reacționat un trecător.

Voiam să vedem cum putem și noi să ajutăm. Voiam să luăm un număr de telefon de la cineva, să vedem cum putem să ajutăm”.

Cosmina Simiean, DGASPC: „Începând de săptămâna viitoare, va începe alocarea de ajutoare financiare pentru fiecare persoană afectată.”

Sursa: Pro TV

Etichete: demolare, explozie, bloc, rahova,

Dată publicare: 19-10-2025 07:32

Articol recomandat de sport.ro
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Citește și...
Bujduveanu: „Oamenii afectați de explozia din Rahova vor primi ajutor financiar și locuințe de la Primăria Capitalei”
Stiri actuale
Bujduveanu: „Oamenii afectați de explozia din Rahova vor primi ajutor financiar și locuințe de la Primăria Capitalei”

Oamenii afectați de explozia produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 se pot reloca cu chirie sau în locuințe puse la dispoziție de autorități.

Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri
Stiri actuale
Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri

Poliţia Română foloseşte nacele şi drone pentru a documenta locul exploziei produse într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, anchetatorii neputând intra în imobil din cauza riscului de prăbuşire.

Alertă într-un bloc din Târg Mureș. Locatarii au cerut intervenția pompierilor după ce au simțit miros pe casa scării
Stiri actuale
Alertă într-un bloc din Târg Mureș. Locatarii au cerut intervenția pompierilor după ce au simțit miros pe casa scării

Un bloc din Târgu Mureş a rămas sâmbătă fără gaz, după ce locatarii au cerut pompierilor să intervină în urma semnalării unui miros pe casa scării.

Recomandări
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz
Stiri actuale
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz

Au trecut 34 de ore de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară. Anchetatorii au început audierea martorilor.

Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare
Stiri actuale
Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Identitatea a două dintre cele trei victime decedate în explozie trebuie confirmată cu ajutorul probelor ADN, spun anchetatorii.

Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump
Stiri externe
Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat cu mâna goală de la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă. Liderul american a spus că nu e pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Octombrie 2025

29:13

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28