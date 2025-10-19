Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat

Blocul din Rahova, unde a avut loc explozia catastrofală de vineri, e condamnat. Este concluzia Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, reunit, sâmbătă seară, în ședință.

Specialiștii au stabilit că blocul reprezintă un risc major inclusiv pentru oamenii din zonă. Și vor interveni pentru asigurarea clădirii, înainte de a decide dacă va fi demolată sau nu.

Membrii Comitetului pentru Situații de Urgență București au decis, sâmbătă seară, că blocul 32 de pe Calea Rahovei nu mai poate fi locuit. Hotărârea se bazează pe un raport întocmit de opt specialiști, de la Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și de la două firme de construcții, care au analizat imobilul.

Au constatat că blocul e un pericol pentru locatari și vecini, că lucrările de consolidare ar fi mult mai costisitoare decât înlocuirea clădirii și că ar risca oricum prăbușirea ei.

Stelian Bujduveanu, Primarul Interimar al Capitalei: „Situația nu este bună, deloc. Acel imobil, mai mult ca probabil, în urma expertizei, va reieși că va fi nevoie să fie pus la pământ”.

Experții au recomandat, în primă fază, interzicerea accesului în zonă și demolarea controlată de la etajul 5 în sus. Pentru a proteja restul clădirii, aceștia propun instalarea unor popi de siguranță, la etajele inferioare.

Corespondent Știrile PRO TV: „De luni încolo, o echipă va veni să demoleze elementele care sunt la risc iminent de prăbușire. De asemenea, blocul va fi supus unei expertize tehnice pentru a hotărî care sunt pașii următori”.

Răzvan Munteanu, directorul Administrației de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic: „Pe baza expertizei tehnice se vor da două tipuri de informații. Cum trebuie intervenit asupra imobilului, și cât de afectat este, și are sunt soluții de refacere, dezafectare etc”.

Din fericire, liceul din apropiere, deși afectat de explozie, nu prezintă avarii majore.

Tot sâmbătă seară, în zona blocului s-au adunat și câțiva cetățeni îngrijorați.

„Voiam să aprind o lumânare pentru cei decedați, atâta tot. Mi se pare extraordinar de nașpa că nu se găsește un responsabil pentru ce s-a întâmplat și pentru toți morții. Pentru că nimeni nu merită să moară așa”, a reacționat un trecător.

„Voiam să vedem cum putem și noi să ajutăm. Voiam să luăm un număr de telefon de la cineva, să vedem cum putem să ajutăm”.

Cosmina Simiean, DGASPC: „Începând de săptămâna viitoare, va începe alocarea de ajutoare financiare pentru fiecare persoană afectată.”

