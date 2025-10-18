Bujduveanu: „Oamenii afectați de explozia din Rahova vor primi ajutor financiar și locuințe de la Primăria Capitalei”

Oamenii afectați de explozia produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 se pot reloca cu chirie sau în locuințe puse la dispoziție de autorități.

Municipalitatea le va oferi un ajutor de 1.500 de lei, a anunțat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

'Sunt trei modalități de relocare, agreate cu toată lumea în această seară, pentru etapa a doua. Etapa unu s-a încheiat, avem peste 100 de persoane cazate în hotelurile din municipiul București. Etapa a doua înseamnă trei variante. Fie vor alege și vor opta la o chirie de pe piața liberă, într-un grafic și într-o grilă pe care am aprobat-o în Consiliul General, fie vor alege să funcționeze în apartamentele puse la dispoziție de organizațiile non-guvernamentale de profil, care sunt de mare ajutor în această perioadă, fie vor opta pentru un apartament din fondul propriu al Primăriei Capitalei sau al primăriilor de sector. Au cele trei opțiuni la dispoziție. Am convenit să ne revedem, joi seară, tot în sediul Primăriei Capitalei, pentru a ști această analiză, cum s-a finalizat și dacă mai trebuie să intervenim', a spus Stelian Bujduveanu, vineri, într-o conferință de presă.

El a punctat că vinerea viitoare, cel târziu, se vor găsi apartamentele în care oamenii afectați să se mute.

'Primăria va oferi un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare persoană din acea locuință, pentru că sunt momente dificile în care trebuie să-și pună la punct viața în zilele imediat următoare și unii dintre locatari au plecat și fără bani, iar de vinerea viitoare, cel târziu, împreună cu dânșii, avem asigurat că se vor găsi aceste apartamente în care să fie confortabil să se mute imediat', a spus primarul Bujduveanu.

Chiriile vor fi plătite din fondurile de rezervă ale Primăriei Municipiului București, iar banii vor fi acordați până la finalizarea reconstruirii sau consolidării imobilului, mai spune Bujduveanu.

Ce a declarat prefectul Capitalei

La rândul său, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că la scara unde s-a produs explozia, în măsura în care se va putea, ISU va încerca să meargă cu fiecare dintre locatari să-și recupereze bunurile.

'Până la finalizarea anchetei nu poate intra nimeni nicăieri. Astăzi, împreună cu Poliția, unii locatari din scările unde nu au fost afectați direct au putut intra, dar unul câte unul și de mână cu Poliția. După finalizarea anchetei, probabil cei din scările care nu au fost afectate se vor putea întoarce. La scara în care s-a întâmplat explozia, în măsura în care se va putea, și este foarte important acest aspect, ISU va încerca să meargă cu fiecare dintre locatari să-și recupereze bunurile, gen bani, documente și alte lucruri care pot fi luate imediat. Repet, în măsura în care se va putea și când va fi pus cât de cât în siguranță', a adăugat Andrei Nistor.

