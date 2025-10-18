Bujduveanu: „Oamenii afectați de explozia din Rahova vor primi ajutor financiar și locuințe de la Primăria Capitalei”

Stiri actuale
18-10-2025 | 21:57
Stelian Bujduveanu
Inquam Photos / Pană Tudor

Oamenii afectați de explozia produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 se pot reloca cu chirie sau în locuințe puse la dispoziție de autorități.

autor
Claudia Alionescu

Municipalitatea le va oferi un ajutor de 1.500 de lei, a anunțat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

'Sunt trei modalități de relocare, agreate cu toată lumea în această seară, pentru etapa a doua. Etapa unu s-a încheiat, avem peste 100 de persoane cazate în hotelurile din municipiul București. Etapa a doua înseamnă trei variante. Fie vor alege și vor opta la o chirie de pe piața liberă, într-un grafic și într-o grilă pe care am aprobat-o în Consiliul General, fie vor alege să funcționeze în apartamentele puse la dispoziție de organizațiile non-guvernamentale de profil, care sunt de mare ajutor în această perioadă, fie vor opta pentru un apartament din fondul propriu al Primăriei Capitalei sau al primăriilor de sector. Au cele trei opțiuni la dispoziție. Am convenit să ne revedem, joi seară, tot în sediul Primăriei Capitalei, pentru a ști această analiză, cum s-a finalizat și dacă mai trebuie să intervenim', a spus Stelian Bujduveanu, vineri, într-o conferință de presă.

El a punctat că vinerea viitoare, cel târziu, se vor găsi apartamentele în care oamenii afectați să se mute.

'Primăria va oferi un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare persoană din acea locuință, pentru că sunt momente dificile în care trebuie să-și pună la punct viața în zilele imediat următoare și unii dintre locatari au plecat și fără bani, iar de vinerea viitoare, cel târziu, împreună cu dânșii, avem asigurat că se vor găsi aceste apartamente în care să fie confortabil să se mute imediat', a spus primarul Bujduveanu.

Citește și
Cristi Gheorghe explozie Rahova
Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri

Chiriile vor fi plătite din fondurile de rezervă ale Primăriei Municipiului București, iar banii vor fi acordați până la finalizarea reconstruirii sau consolidării imobilului, mai spune Bujduveanu. 

Ce a declarat prefectul Capitalei

La rândul său, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că la scara unde s-a produs explozia, în măsura în care se va putea, ISU va încerca să meargă cu fiecare dintre locatari să-și recupereze bunurile.

'Până la finalizarea anchetei nu poate intra nimeni nicăieri. Astăzi, împreună cu Poliția, unii locatari din scările unde nu au fost afectați direct au putut intra, dar unul câte unul și de mână cu Poliția. După finalizarea anchetei, probabil cei din scările care nu au fost afectate se vor putea întoarce. La scara în care s-a întâmplat explozia, în măsura în care se va putea, și este foarte important acest aspect, ISU va încerca să meargă cu fiecare dintre locatari să-și recupereze bunurile, gen bani, documente și alte lucruri care pot fi luate imediat. Repet, în măsura în care se va putea și când va fi pus cât de cât în siguranță', a adăugat Andrei Nistor.

Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York după scandalul Jeffrey Epstein

Sursa: Agerpres

Etichete: ajutor, explozie, locuinte, stelian bujduveanu, rahova,

Dată publicare: 18-10-2025 21:34

Articol recomandat de sport.ro
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Citește și...
Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare
Stiri actuale
Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Identitatea a două dintre cele trei victime decedate în explozie trebuie confirmată cu ajutorul probelor ADN, spun anchetatorii.

Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri
Stiri actuale
Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri

Poliţia Română foloseşte nacele şi drone pentru a documenta locul exploziei produse într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, anchetatorii neputând intra în imobil din cauza riscului de prăbuşire.

Raport ISC: Blocul afectat de explozia din Rahova va fi distrus. Prezintă risc ridicat pentru locatari. DOCUMENT
Stiri actuale
Raport ISC: Blocul afectat de explozia din Rahova va fi distrus. Prezintă risc ridicat pentru locatari. DOCUMENT

Blocul de opt etaje afectat de explozia din Rahova va dfi demolat, s-a decis în ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, la sediul Primăriei Municipiului București.

Când vor fi relocate în apartamente persoanele afectate de explozia din Rahova. „Acești oameni nu vor rămâne pe străzi”
Stiri actuale
Când vor fi relocate în apartamente persoanele afectate de explozia din Rahova. „Acești oameni nu vor rămâne pe străzi”

Oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiţi în weekend în hoteluri, vor fi relocaţi de luni în apartamente, pe cheltuiala Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), a anunţat Stelian Bujduveanu.

„Am copilul acolo, la etajul 7. Mi-a făcut cu mâna”. Mărturia cutremurătoare a unei femei după explozia blocului din Rahova
Stiri actuale
„Am copilul acolo, la etajul 7. Mi-a făcut cu mâna”. Mărturia cutremurătoare a unei femei după explozia blocului din Rahova

Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți - este bilanțul exploziei devastatoare din Rahova. La scurt timp după deflagrație, a fost activat Planul Roșu de intervenție.

Recomandări
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz
Stiri actuale
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz

Au trecut 34 de ore de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară. Anchetatorii au început audierea martorilor.

Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare
Stiri actuale
Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Identitatea a două dintre cele trei victime decedate în explozie trebuie confirmată cu ajutorul probelor ADN, spun anchetatorii.

Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump
Stiri externe
Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat cu mâna goală de la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă. Liderul american a spus că nu e pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Octombrie 2025

29:13

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28