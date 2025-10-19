Prefectura Capitalei: Distrigaz reia alimentarea cu gaz la blocurile din zona exploziei din Rahova

Stiri actuale
19-10-2025 | 21:09
Andrei Nistor
Inquam Photos / Octav Ganea

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, duminică seară, ca Distrigaz să realimenteze cu gaz blocurile din zonă, unde furnizarea fusese oprită temporar, a anunţat prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

autor
Claudia Alionescu

”Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur, întrucât alimentarea a fost oprită temporar şi la acestea”, spune prefectul pe Facebook.

Andrei Nistor anunţă că şi duminică, în cadrul grupului de coordonare integrată constituit în urma exploziei din cartierul Rahova, format din poliţişti ai Capitalei, jandarmi şi pompieri din cadrul ISUBIF, au continuat activităţile de sprijin pentru persoanele afectate, care includ menţinerea perimetrului de siguranţă, acces controlat în apartamente pentru recuperarea bunurilor personale, ridicarea autovehiculelor avariate, sprijin pentru întocmirea documentaţiei necesare reparaţiilor, intervenţii pentru toaletarea faţadelor, îndepărtarea cioburilor şi a doborâturilor, pentru facilitarea intervenţiilor ulterioare şi siguranţa locatarilor.

Prefectul precizează că situaţia rămâne în dinamică, iar toate forţele implicate acţionează operativ pentru gestionarea completă a efectelor generate de acest eveniment.

”Totodată, autorităţile publice, împreună cu ONG-uri şi voluntari, desfăşoară activităţi de asistenţă socială, cazare, curăţare a zonei, deratizare şi îndrumare a persoanelor afectate. Le mulţumim tuturor celor implicaţi pentru mobilizarea exemplară şi pentru sprijinul acordat comunităţii”, mai transmite prefectul municipiului Bucureşti.

Citește și
Stelian Bujduveanu
Bujduveanu: „Oamenii afectați de explozia din Rahova vor primi ajutor financiar și locuințe de la Primăria Capitalei”
Conflict în Caraibe. Acuzații reciproce între Columbia și SUA după atacurile militare asupra traficanților de droguri

Sursa: News.ro

Etichete: Capitala, explozie, Distrigaz, blocuri,

Dată publicare: 19-10-2025 20:34

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat
Stiri actuale
Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat

Blocul din Rahova, unde a avut loc explozia catastrofală de vineri, e condamnat. Este concluzia Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, reunit, sâmbătă seară, în ședință.

Bujduveanu: „Oamenii afectați de explozia din Rahova vor primi ajutor financiar și locuințe de la Primăria Capitalei”
Stiri actuale
Bujduveanu: „Oamenii afectați de explozia din Rahova vor primi ajutor financiar și locuințe de la Primăria Capitalei”

Oamenii afectați de explozia produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 se pot reloca cu chirie sau în locuințe puse la dispoziție de autorități.

Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare
Stiri actuale
Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Identitatea a două dintre cele trei victime decedate în explozie trebuie confirmată cu ajutorul probelor ADN, spun anchetatorii.

Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri
Stiri actuale
Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri

Poliţia Română foloseşte nacele şi drone pentru a documenta locul exploziei produse într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, anchetatorii neputând intra în imobil din cauza riscului de prăbuşire.

Raport ISC: Blocul afectat de explozia din Rahova va fi distrus. Prezintă risc ridicat pentru locatari. DOCUMENT
Stiri actuale
Raport ISC: Blocul afectat de explozia din Rahova va fi distrus. Prezintă risc ridicat pentru locatari. DOCUMENT

Blocul de opt etaje afectat de explozia din Rahova va dfi demolat, s-a decis în ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, la sediul Primăriei Municipiului București.

Recomandări
Românii sunt printre campionii UE la risipa alimentară. Comisia ne învață cum putem folosi alimentele rămase și a doua zi
Stiri Sociale
Românii sunt printre campionii UE la risipa alimentară. Comisia ne învață cum putem folosi alimentele rămase și a doua zi

România rămâne în topul țărilor din Uniunea Europeană care risipesc cel mai mult mâncarea. Un munte de deșeuri alimentare rămâne în urma noastră, arată datele Eurostat, peste trei milioane de tone anual.

Iașiul, în topul celor mai dinamice economii urbane din Europa. Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor
Stiri Economice
Iașiul, în topul celor mai dinamice economii urbane din Europa. Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor

Bucureștiul și Iașiul se numără printre orașele din Europa cu cea mai semnificativă creștere, după cum arată un studiu recent al Oxford Economics.

Liceul „Bolintineanu”, în pericol în cazul prăbușirii blocului din Rahova. Experții cer un perimetru de siguranță
Stiri actuale
Liceul „Bolintineanu”, în pericol în cazul prăbușirii blocului din Rahova. Experții cer un perimetru de siguranță

Expertiza făcută la blocul din Calea Rahovei, avariat de explozia puternică de vineri dimineață, arată clar că imobilul nu mai poate fi locuit. Raportul făcut de mai mulți experți în construcții arată un risc iminent de prăbușire.

Top citite
1 fumat terasa
Shutterstock
Doctor de bine
Fumatul, la fel de nociv ca diabetul pentru rinichi. Nicotina distruge celulele și vasele de sânge
2 hipertensiune arteriala
Shutterstock
Doctor de bine
Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune
3 alergat miscare sport
StirilePROTV
Doctor de bine
Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Octombrie 2025

29:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Rezervații pentru combinații

44:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 20

44:06

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28