Şedinţă de urgenţă la Primăria Capitalei, după explozia din Rahova. Comitetul ISU va decide dacă clădirea va fi demolată

18-10-2025 | 15:24
explozie, bloc, rahova
Inquam Photos / Pană Tudor

Sâmbătă are loc ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, la sediul Primăriei Municipiului București după explozia blocului de 8 etaje din Rahova.

Adrian Popovici

La întâlnire vor participa instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență pentru a stabili dacă blocul din blocul din Rahova în care a avut loc deflagrația va fi demolat.

O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.

Unii sunt acum în stare critică. A fost activat Planul Roșu de intervenție. Peste 300 de pompieri și zeci de echipaje de la SMURD și Ambulanță au făcut tot ce a fost omenește posibil să ajute victimele. Sute de persoane au fost evacuate. Blocul se poate prăbuși în orice moment.

Explozia a avut loc la 9 și 8 minute, într-un bloc cu 8 etaje, de pe Calea Rahovei.

Mărturia cutremurătoare a unei femei după explozia blocului din Rahova
„Am copilul acolo, la etajul 7. Mi-a făcut cu mâna". Mărturia cutremurătoare a unei femei după explozia blocului din Rahova

Locatarii pot intra pentru a-și recupera bunurile personale

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta şi a le oferi cele mai recente informaţii, în urma exploziei blocului din Rahova. Prefectul mai anunţă că tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe.

”Am convocat din nou Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, astăzi, la ora 18.00. Am invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta direct cu ei şi pentru a le oferi cele mai recente informaţii”, anunţă prefectul.

El precizează că mai devreme, a fost pe teren alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu o echipă formată din peste 10 experţi.

”Am analizat structura clădirii şi posibilele pericole pentru locatari. Ancheta este în desfăşurare. Tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe”, menţionează prefectul Capitalei.

Dată publicare: 18-10-2025 15:12

Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: "Mi-am sunat tatăl imediat"
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: "Mi-am sunat tatăl imediat"
Oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiţi în weekend în hoteluri, vor fi relocaţi de luni în apartamente, pe cheltuiala Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), a anunţat Stelian Bujduveanu.

Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți - este bilanțul exploziei devastatoare din Rahova. La scurt timp după deflagrație, a fost activat Planul Roșu de intervenție.

