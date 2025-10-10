Razie în Târgu Ocna, după ce un individ a intrat în curtea unui localnic și i-a jefuit mașina. Rudele s-au strâns la Poliție
Razie pe străzile din Târgu Ocna. Un individ a fost reținut pentru furt calificat. A intrat în curtea unui bătrân și i-a jefuit mașina.
Rudele bărbatului au venit în fața sediului poliției și au făcut scandal.
Agenții au dat 36 de amenzi. În cadrul acțiunii, oamenii legii au legitimat 100 de persoane și au controlat 90 de mașini. S-au aplicat sancțiuni în valoare de 100.000 de lei.
Sursa: Pro TV
Etichete: scandal, razie, targu ocna,
Dată publicare:
10-10-2025 07:48