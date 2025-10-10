Razie în Târgu Ocna, după ce un individ a intrat în curtea unui localnic și i-a jefuit mașina. Rudele s-au strâns la Poliție

10-10-2025 | 07:53
Razie pe străzile din Târgu Ocna. Un individ a fost reținut pentru furt calificat. A intrat în curtea unui bătrân și i-a jefuit mașina.

Daniel Moldovan

Rudele bărbatului au venit în fața sediului poliției și au făcut scandal.

Agenții au dat 36 de amenzi. În cadrul acțiunii, oamenii legii au legitimat 100 de persoane și au controlat 90 de mașini. S-au aplicat sancțiuni în valoare de 100.000 de lei.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 10-10-2025 07:48

FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
Razie de amploare în Germania. Mai multe persoane, printre care și români, au înșelat vârstnici. Cum acționau
Stiri externe
Razie de amploare în Germania. Mai multe persoane, printre care și români, au înșelat vârstnici. Cum acționau

În urma unei razii a polițiștilor într-un land din Germania, zeci de tineri din nouă țări, între care și România, au fost prinși și acuzați că au înșelat vârstnici. Ei s-au dat drept angajați ai unei bănci. Prejudiciul depășește 300.000 de euro.  

Razie de amploare în Germania. Metoda prin care mai mulți români au păcălit sistemul de ajutor social
Stiri externe
Razie de amploare în Germania. Metoda prin care mai mulți români au păcălit sistemul de ajutor social

Peste 200 de polițiști au descins vineri dimineață în mai multe orașe din vestul Germaniei pentru a percheziționa imobile degradate, într-o operațiune împotriva fraudelor sociale.

Razie de proporții la o uzină Hyundai din SUA. Imigrările au ridicat 475 de coreeni care ar fi lucrat ilegal
Stiri externe
Razie de proporții la o uzină Hyundai din SUA. Imigrările au ridicat 475 de coreeni care ar fi lucrat ilegal

Autoritățile americane pentru imigrație au efectuat o razie la o uzina Hyundai din Georgia, care a dus la reținerea a 475 de persoane, potrivit uneia dintre agențiile guvernamentale implicate în operațiune.

Razie în București. Ce au pățit șoferii prinși cu mașinile tunate
Stiri Diverse
Razie în București. Ce au pățit șoferii prinși cu mașinile tunate

Polițiști însoțiți de specialiști de la Registrul Auto Român au verificat sâmbătă seară, în București, șoferii care și-au „îmbunătățit” vehiculele, pentru a le face mai atrăgătoare.  

O nouă razie nocturnă pe străzile Bucureștiului. Bilanțul șoferilor care au rămas pietoni după acțiunea Poliției Rutiere
Stiri Diverse
O nouă razie nocturnă pe străzile Bucureștiului. Bilanțul șoferilor care au rămas pietoni după acțiunea Poliției Rutiere

Au fost controale în noaptea de sâmbătă spre duminică pe străzile din Capitală. Polițiștii au pornit pe urmele șoferilor care s-au urcat la volan după ce au băut sau au consumat droguri.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”
Stiri externe
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”

Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat vineri la prânz, iar candidatura lui Donald Trump, în contextul recentului anunţ al acordului pentru Gaza, a atras şi mai mult atenţia asupra jocului anual al ghicirii noului laureat.

Negociatorul-șef al Hamas anunţă că a primit garanţii care asigură că „războiul s-a terminat definitiv”: „Un moment istoric”
Stiri externe
Negociatorul-șef al Hamas anunţă că a primit garanţii care asigură că „războiul s-a terminat definitiv”: „Un moment istoric”

Negociatorul-şef al Hamas, Khalil al-Hayya, a anunţat joi, într-un discurs difuzat de postul Al Jazeera, că a primit „garanţii” din partea Statelor Unite, mediatorilor arabi şi Turciei care dau asigurări că ”războiul s-a terminat definitiv”.

România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

