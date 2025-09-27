Razie de amploare în Germania. Metoda prin care mai mulți români au păcălit sistemul de ajutor social

Stiri externe
27-09-2025 | 11:52
Poliție Germania
Getty Images

Peste 200 de polițiști au descins vineri dimineață în mai multe orașe din vestul Germaniei pentru a percheziționa imobile degradate, într-o operațiune împotriva fraudelor sociale.

autor
Claudia Alionescu

Operațiunea de amploare a avut ca scop combaterea unui model ilegal de afaceri: închirierea intenționată a unor locuințe problematice și în stare avansată de degradare pentru ca persoanele să poată intra în sistemul social german, relatează bild.de.

Ministrul construcțiilor din Renania de Nord-Westfalia, Ina Scharrenbach a declarat: „Acțiunea de astăzi, la nivel regional, transmite un mesaj clar: Renania de Nord-Westfalia folosește toate mijloacele disponibile pentru a lupta hotărât împotriva imobilelor problematice și a exploatării.”

Clădirile problematice percheziționate erau în stare degradată

Toate imobilele controlate în cadrul acestei operațiuni din NRW erau pline de gunoaie și mizerie.

În multe dintre ele, lifturile nu funcționau, iar cablurile electrice și cutiile erau expuse. Balcoanele lipseau de balustrade, însă oamenii tot stăteau pe ele.

Citește și
xi jinping vladimir putin
Raport: Rusia ajută China să se pregătească pentru cucerirea Taiwanului. Invazia va avea loc până în 2027

Într-un subsol din Hagen, potrivit surselor BILD, a fost descoperită o locuință ilegală. Aici, polițiștii și vameșii au găsit, printre altele, trotinete electrice furate, unele fiind dezmembrate, aparent pentru a scoate și vinde bateriile costisitoare.

La raziile de miercuri dimineață au participat peste 200 de agenți, alături de reprezentanți ai autorității pentru construcții și echipe de anchetă ale Agenției Federale pentru Muncă, ale centrelor de ocupare și casei de alocații familiale.

Au fost controlate peste 150 de locuințe, ocupate în principal de persoane din sud-estul Europei.

„Locuințele nu sunt afaceri pentru infractori”

Ministrul Scharrenbach a subliniat: „Cei care profită de pe urma faptului că adăpostesc oameni în locuințe problematice trebuie să suporte consecințele. Locuința este un drept al omului – nu o afacere pentru infractori. Chiar și cele mai proaste proprietăți găsesc întotdeauna chiriași printre imigranții săraci din sud-estul Europei. În spatele acestui fenomen se află adesea structuri organizate.”

O mie de persoane au primit ilegal beneficii sociale

Pe lângă descinderi, anchetatorii au verificat dacă copiii locuiesc efectiv acolo unde sunt înregistrați, dacă aceștia există și dacă alocațiile pentru copii sunt obținute legal.

Primarul din Hagen, Erik Schulz, a declarat pentru BILD: „Trebuie să punem presiune la fața locului.”

Doar în Hagen, în ultimii ani, au avut loc peste 140 de intervenții, cu peste 7.000 de persoane verificate și peste 1.000 de persoane radiate pentru că au primit beneficii sociale în mod nejustificat.

Dennis Rehbein, candidat la primăria din Hagen, a explicat recent în emisiunea „Markus Lanz” (ZDF) care sunt problemele din NRW și cum mulți dintre cei 190.000 de locuitori văd orașul ca pe un „spațiu al fricii”.

Zona gării este un focar de criminalitate și este supranumită „Micul București”.

În Hagen trăiesc peste 7.000 de imigranți din România și Bulgaria, care locuiesc în imobile degradate.

Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție

Sursa: Bild.de, Stern.de

Etichete: romani, germania, locuinte, perchezitii, ajutor social,

Dată publicare: 27-09-2025 11:36

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Cum a reacționat Alex Băluță când americanii i-au adresat o întrebat în limba română
VIDEO Cum a reacționat Alex Băluță când americanii i-au adresat o întrebat în limba română
Citește și...
Exasperați de românii care parchează ilegal, polițiștii bulgari au apelat la cei din România. Peste 100 de amenzi în 2 zile
Stiri actuale
Exasperați de românii care parchează ilegal, polițiștii bulgari au apelat la cei din România. Peste 100 de amenzi în 2 zile

Pe litoralul sălbatic al Bulgariei, în zone precum Durankulak și Șabla, polițiștii români au fost chemați în sprijinul colegilor bulgari pentru controale în ariile protejate.

Recomandări
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”
Stiri externe
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”

La Chișinău, au avut loc vineri ultimele mitinguri electorale din campania pentru scrutinul parlamentar, cu o miză colosală.  

Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova
Stiri externe
Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova

Președintele rus Vladimir Putin își intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forțând liderii europeni să reevalueze amploarea amenințării și să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.

Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an
Stiri Educatie
Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an

În septembrie, elevii nu încep numai școala, ci și meditațiile, care sunt tot mai costisitoare. Un raport Salvați Copiii arată că părinții scot din buzunare mai bine de 6 mii de lei anual, cu 3.700 de lei mai mult, față de anul trecut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Septembrie 2025

02:01:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28