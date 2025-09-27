Razie de amploare în Germania. Metoda prin care mai mulți români au păcălit sistemul de ajutor social

Peste 200 de polițiști au descins vineri dimineață în mai multe orașe din vestul Germaniei pentru a percheziționa imobile degradate, într-o operațiune împotriva fraudelor sociale.

Operațiunea de amploare a avut ca scop combaterea unui model ilegal de afaceri: închirierea intenționată a unor locuințe problematice și în stare avansată de degradare pentru ca persoanele să poată intra în sistemul social german, relatează bild.de.

Ministrul construcțiilor din Renania de Nord-Westfalia, Ina Scharrenbach a declarat: „Acțiunea de astăzi, la nivel regional, transmite un mesaj clar: Renania de Nord-Westfalia folosește toate mijloacele disponibile pentru a lupta hotărât împotriva imobilelor problematice și a exploatării.”

Clădirile problematice percheziționate erau în stare degradată

Toate imobilele controlate în cadrul acestei operațiuni din NRW erau pline de gunoaie și mizerie.

În multe dintre ele, lifturile nu funcționau, iar cablurile electrice și cutiile erau expuse. Balcoanele lipseau de balustrade, însă oamenii tot stăteau pe ele.

Într-un subsol din Hagen, potrivit surselor BILD, a fost descoperită o locuință ilegală. Aici, polițiștii și vameșii au găsit, printre altele, trotinete electrice furate, unele fiind dezmembrate, aparent pentru a scoate și vinde bateriile costisitoare.

La raziile de miercuri dimineață au participat peste 200 de agenți, alături de reprezentanți ai autorității pentru construcții și echipe de anchetă ale Agenției Federale pentru Muncă, ale centrelor de ocupare și casei de alocații familiale.

Au fost controlate peste 150 de locuințe, ocupate în principal de persoane din sud-estul Europei.

„Locuințele nu sunt afaceri pentru infractori”

Ministrul Scharrenbach a subliniat: „Cei care profită de pe urma faptului că adăpostesc oameni în locuințe problematice trebuie să suporte consecințele. Locuința este un drept al omului – nu o afacere pentru infractori. Chiar și cele mai proaste proprietăți găsesc întotdeauna chiriași printre imigranții săraci din sud-estul Europei. În spatele acestui fenomen se află adesea structuri organizate.”

O mie de persoane au primit ilegal beneficii sociale

Pe lângă descinderi, anchetatorii au verificat dacă copiii locuiesc efectiv acolo unde sunt înregistrați, dacă aceștia există și dacă alocațiile pentru copii sunt obținute legal.

Primarul din Hagen, Erik Schulz, a declarat pentru BILD: „Trebuie să punem presiune la fața locului.”

Doar în Hagen, în ultimii ani, au avut loc peste 140 de intervenții, cu peste 7.000 de persoane verificate și peste 1.000 de persoane radiate pentru că au primit beneficii sociale în mod nejustificat.

Dennis Rehbein, candidat la primăria din Hagen, a explicat recent în emisiunea „Markus Lanz” (ZDF) care sunt problemele din NRW și cum mulți dintre cei 190.000 de locuitori văd orașul ca pe un „spațiu al fricii”.

Zona gării este un focar de criminalitate și este supranumită „Micul București”.

În Hagen trăiesc peste 7.000 de imigranți din România și Bulgaria, care locuiesc în imobile degradate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













