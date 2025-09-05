Razie de proporții la o uzină Hyundai din SUA. Imigrările au ridicat 475 de coreeni care ar fi lucrat ilegal

05-09-2025 | 21:10
hyundai fabrica georgia
Autoritățile americane pentru imigrație au efectuat o razie la o uzina Hyundai din Georgia, care a dus la reținerea a 475 de persoane, potrivit uneia dintre agențiile guvernamentale implicate în operațiune.

Mihai Niculescu

Amplasamentul de 12 kilometri pătrați, care a fost construit de producătorul auto coreean pentru a produce vehicule electrice, era operațional de un an.

Departamentul de Securitate Internă a declarat pentru BBC că agenții au executat un mandat de percheziție din cauza unor acuzații de „practici ilegale de angajare și alte infracțiuni federale grave".

Majoritatea celor reținuți erau cetățeni coreeni, au declarat autoritățile. Ministerul sud-coreean de Externe și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibila "încălcare nedreaptă" a drepturilor acestora în timpul detenției.

Compania Hyundai Motor „analizează pentru a înțelege circumstanțele specifice" ale raidului.

„Niciunul dintre cei reținuți nu este angajat direct de Hyundai Motor Company", a transmis compania.

Producția de vehicule electrice a Hyundai la acest amplasament întins nu a fost afectată, a raportat Reuters. Partenerul său în cadrul fabricii comune de baterii, compania sud-coreeană LG Energy Solutions, a întrerupt lucrările de construcție la acest amplasament.

Reacția diplomației coreene

În cadrul unei conferințe de presă organizate vineri, un oficial din cadrul Serviciului american de imigrație și control vamal (ICE) a declarat că majoritatea celor 475 de persoane arestate sunt cetățeni coreeni, însă nu a putut oferi un număr exact. Acestea au fost reținute într-un centru din Folkston, Georgia, până când agenția a decis unde să le mute în continuare.

„Aceasta a fost, de fapt, cea mai mare operațiune de aplicare a legii într-un singur loc din istoria investigațiilor privind securitatea națională", a declarat agentul special Steve Schrank.

Acesta a adăugat că operațiunea a fost rezultatul unei anchete penale de mai multe luni. Operațiunea nu a implicat o utilizare substanțială a forței și nu au fost raportate vătămări corporale semnificative, a spus el.

După ce au executat un mandat de percheziție la fabrică, agenții au întâlnit sute de persoane care se aflau ilegal în țară sau care lucrau ilegal, a spus el.

Videoclipurile de pe rețelele de socializare arată cum agenții îi aliniază pe lucrători și le spun că au un mandat de percheziție a unității. De asemenea, agenții pot fi văzuți vorbind cu unii dintre muncitori în videoclipuri.

Coreea de Sud a declarat că a trimis diplomați la fața locului ca răspuns la raid și că a contactat ambasada SUA la Seul pentru a îndemna SUA „să dea dovadă de prudență extremă" atunci când vine vorba de drepturile cetățenilor coreeni.

„Activitățile economice ale societăților de investiții coreene și drepturile și interesele cetățenilor coreeni nu trebuie să fie încălcate în mod incorect în timpul operațiunilor de aplicare a legii americane", a transmis Ministerul de Externe al Coreei de Sud într-o declarație.

Conflictul lui Trump

Raidul ridică o posibilă tensiune între două dintre cele mai importante priorități ale președintelui Donald Trump - dezvoltarea producției în SUA și reprimarea imigrației ilegale. De asemenea, ar putea pune presiune pe relația țării cu un aliat-cheie, arată sursa citată.

Trump s-a străduit să atragă investiții majore din alte țări, aplicând în același timp tarife comerciale despre care spune că vor oferi producătorilor stimulente pentru a produce bunuri în SUA.

Companiile sud-coreene au promis să investească miliarde de dolari în industrii-cheie din SUA în anii următori, parțial ca modalitate de a evita tarifele. Guvernatorul Georgiei, republicanul Brian Kemp, a prezentat noua fabrică de vehicule electrice Hyundai drept cel mai mare proiect de dezvoltare economică din istoria statului, care va angaja 1.200 de persoane.

Dar președintele a făcut campanie și pentru combaterea imigrației ilegale, spunându-le susținătorilor că, în opinia sa, imigranții fură locurile de muncă ale americanilor.

La revenirea în funcție, Trump a lansat un efort masiv în întreaga țară pentru a aduna persoanele despre care se crede că se află ilegal în SUA, pentru a le reține în centre de detenție și pentru a le expulza. Dacă mulți dintre cei prinși în aceste raiduri au legături cu țări din America Latină, au fost arestate și persoane de alte naționalități.

Sursa: BBC

