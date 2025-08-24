O nouă razie nocturnă pe străzile Bucureștiului. Bilanțul șoferilor care au rămas pietoni după acțiunea Poliției Rutiere

Stiri Diverse
24-08-2025 | 12:40
×
Codul embed a fost copiat

Au fost controale în noaptea de sâmbătă spre duminică pe străzile din Capitală. Polițiștii au pornit pe urmele șoferilor care s-au urcat la volan după ce au băut sau au consumat droguri.

autor
Valentin Baciu

Un bărbat de 36 de ani - prins cu o alcoolemie de 1,47 - a făcut un accident în Sectorul 2. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Iar în Sectorul 5, un tânăr de 23 de ani a fost verificat cu drugtestul, care a ieșit pozitiv la cocaină.

În total, opt șoferi au rămas pietoni pentru o perioadă. Polițiștii au aplicat și 47 de amenzi.

De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, razie, sofer,

Dată publicare: 24-08-2025 12:40

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Amenzi de aproape 40.000 de lei după o razie de noapte a polițiștilor pe străzile din Ilfov. Ce surprize au avut
Stiri Diverse
Amenzi de aproape 40.000 de lei după o razie de noapte a polițiștilor pe străzile din Ilfov. Ce surprize au avut

Polițiștii au făcut, în noaptea de vineri spre sâmbătă, razii pe străzile din județul Ilfov. Unii dintre șoferii trași pe dreapta au fost prinși pe picior greșit.

Razie de amploare în Mamaia: S-au dat peste 220 de amenzi şi s-au reţinut permise de conducere
Stiri actuale
Razie de amploare în Mamaia: S-au dat peste 220 de amenzi şi s-au reţinut permise de conducere

Poliţiştii au făcut o razie de amploare în Mamaia, peste o mie de persoane fiind legitimate şi peste 250 de maşini fiind verificate.

Razie a Poliției Rutiere în București: 29 de șoferi au primit amenzi usturătoare, iar unii au rămas și fără permis
Stiri actuale
Razie a Poliției Rutiere în București: 29 de șoferi au primit amenzi usturătoare, iar unii au rămas și fără permis

Șoferii care au fost agresivi în trafic ori și-au modificat sistemele de evacuare a gazelor astfel încât să producă zgomot excesiv au fost urmăriți vineri-noapte de polițiști.

Recomandări
De ce crede Donald Trump că merită Premiul Nobel pentru Pace. Lista celor șapte războaie pe care susține că le-a oprit
Stiri externe
De ce crede Donald Trump că merită Premiul Nobel pentru Pace. Lista celor șapte războaie pe care susține că le-a oprit

Preşedintele SUA, Donald Trump, nu a ascuns niciodată faptul că şi-ar dori foarte mult să câştige Premiul Nobel pentru Pace, iar eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina i-au relansat campania pentru râvnitul premiu, relatează Sky News.

Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ
Stiri actuale
Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ

Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare Cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone și la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului
Stiri externe
Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului

Forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 72 de drone în noaptea de 23-24 august. De partea cealaltă, Kievul a răspuns cu un asalt pe măsură pe teritoriul rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12