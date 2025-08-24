O nouă razie nocturnă pe străzile Bucureștiului. Bilanțul șoferilor care au rămas pietoni după acțiunea Poliției Rutiere

Au fost controale în noaptea de sâmbătă spre duminică pe străzile din Capitală. Polițiștii au pornit pe urmele șoferilor care s-au urcat la volan după ce au băut sau au consumat droguri.

Un bărbat de 36 de ani - prins cu o alcoolemie de 1,47 - a făcut un accident în Sectorul 2. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Iar în Sectorul 5, un tânăr de 23 de ani a fost verificat cu drugtestul, care a ieșit pozitiv la cocaină.

În total, opt șoferi au rămas pietoni pentru o perioadă. Polițiștii au aplicat și 47 de amenzi.

