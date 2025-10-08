Razie de amploare în Germania. Mai multe persoane, printre care și români, au înșelat vârstnici. Cum acționau

08-10-2025 | 12:37
În urma unei razii a polițiștilor într-un land din Germania, zeci de tineri din nouă țări, între care și România, au fost prinși și acuzați că au înșelat vârstnici. Ei s-au dat drept angajați ai unei bănci. Prejudiciul depășește 300.000 de euro.  

autor
Claudia Alionescu

În total au fost executate 25 de mandate de percheziție și șase mandate de arestare în Renania de Nord-Westfalia.

Suspecții au vârste cuprinse între 18 și 26 de ani și dețin pașapoarte germane, siriene, bulgare, române, italiene, irakiene, congoleze, macedonene și somaleze, potrivit informațiilor BILD.

Percheziții în mai multe orașe

În timpul raziei au fost percheziționate imobile din Dormagen, Köln, Düsseldorf, Kerpen, Bedburg, Bergheim și Erftstadt.

La acțiune au participat câteva sute de polițiști și anchetatori, printre care și unități speciale de asigurare a probelor și de arestare.

Poliția îi urmărea de mai mult timp pe presupuşii escroci. Înaintea acțiunii au fost desfășurate investigații ample, pentru care a fost constituită și comisia de anchetă „EK Debit” din cadrul poliției districtuale Neuss.

Metoda folosită de escroci

Conform procuraturii, escrocii contactau telefonic, în special, persoane în vârstă, pretinzând că sunt angajați ai băncii.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt, apelurile urmau mereu același tipar:

Bună ziua, vă sună domnul/doamna ... de la banca dumneavoastră. Pe contul dumneavoastră au fost observate tranzacții suspecte. Pentru a le verifica, avem nevoie de codul PIN și de cardul dumneavoastră. Un angajat al băncii va veni imediat la dumneavoastră să ridice cardul pentru verificare.”

Procurorul a declarat pentru BILD: „La început, escrocii nu menționau o bancă anume. În timpul conversației, încercau să afle la ce bancă era clientul.”

Falșii bancheri au obținut 300.000 de euro

În total, suspecții sunt bănuiți că au comis aproximativ 140 de infracțiuni similare în Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioară și Renania-Palatinat. 

Prejudiciul total este estimat la peste 300.000 de euro.

Cele șase mandate de arestare au fost confirmate de judecător, iar persoanele reținute au fost plasate în arest preventiv.

Sursa: Bild

