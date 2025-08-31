Razie în București. Ce au pățit șoferii prinși cu mașinile tunate

Polițiști însoțiți de specialiști de la Registrul Auto Român au verificat sâmbătă seară, în București, șoferii care și-au „îmbunătățit” vehiculele, pentru a le face mai atrăgătoare.

Proprietarii le-au pus lumini, piese neconforme ori le-au făcut mai zgomotoase. Oamenii legii au dat amenzi de zeci de mii de lei, au reținut certificate și plăcuțe de înmatriculare.

„- Să lăsați mașina, nu mai aveți drept de circulație cu ea!

- Da!”.

Este unul dintre șoferii care s-au întors acasă cu taxiul ori autobuzul. Din cauza jantelor neconforme, a rămas fără plăcuțele de înmatriculare. Alții au avut probleme din cauza suspensiilor.

”Îl caut pe spate, că și pe spate are!”.

Cei cu vehicule prea zgomotoase au reușit să atragă și atenția poliției. Odată trași pe dreapta, neregulile s-au ținut lanț.

„Ai și alte anvelope!”.

Subcomisar Andra Arsintescu: ”Brigada Rutieră București a desfășurat activități de control în trafic în scopul diminuării disconfortului fonic produs de autovehiculele cărora le-au fost efectuate modificări neomologate la sistemul de evacuare”.

S-a răsturnat beat cu mașina. Avea și permisul suspendat

La câteva intersecții distanță, pe o stradă din Sectorul 3, un bărbat s-a răsturnat cu mașina. Se urcase la volan băut, a indicat alcooltestul.

Subcomisar Andra Arsintescu, Brigada Rutieră București: ”La testarea conducătorului auto cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, conducătorul autovehiculului a fost verificat în baza de date, iar cu acesta ocazie s-a constatat ca avea dreptul de a conduce anulat”.

Zona era intens circulată, însă au fost doar pagube materiale în urma accidentului, din fericire. Bărbatul s-a ales cu un dosar penal.

