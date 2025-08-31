Razie în București. Ce au pățit șoferii prinși cu mașinile tunate

31-08-2025 | 07:50
razie

Polițiști însoțiți de specialiști de la Registrul Auto Român au verificat sâmbătă seară, în București, șoferii care și-au „îmbunătățit” vehiculele, pentru a le face mai atrăgătoare.

 

autor
Valentin Baciu

Proprietarii le-au pus lumini, piese neconforme ori le-au făcut mai zgomotoase. Oamenii legii au dat amenzi de zeci de mii de lei, au reținut certificate și plăcuțe de înmatriculare.

- Să lăsați mașina, nu mai aveți drept de circulație cu ea!
- Da!”.

Este unul dintre șoferii care s-au întors acasă cu taxiul ori autobuzul. Din cauza jantelor neconforme, a rămas fără plăcuțele de înmatriculare. Alții au avut probleme din cauza suspensiilor.

Îl caut pe spate, că și pe spate are!”.

motoare turate
Razie a Poliției Rutiere în București: 29 de șoferi au primit amenzi usturătoare, iar unii au rămas și fără permis

Cei cu vehicule prea zgomotoase au reușit să atragă și atenția poliției. Odată trași pe dreapta, neregulile s-au ținut lanț.

Ai și alte anvelope!”.

Subcomisar Andra Arsintescu: ”Brigada Rutieră București a desfășurat activități de control în trafic în scopul diminuării disconfortului fonic produs de autovehiculele cărora le-au fost efectuate modificări neomologate la sistemul de evacuare”.

S-a răsturnat beat cu mașina. Avea și permisul suspendat

La câteva intersecții distanță, pe o stradă din Sectorul 3, un bărbat s-a răsturnat cu mașina. Se urcase la volan băut, a indicat alcooltestul.

Subcomisar Andra Arsintescu, Brigada Rutieră București: ”La testarea conducătorului auto cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, conducătorul autovehiculului a fost verificat în baza de date, iar cu acesta ocazie s-a constatat ca avea dreptul de a conduce anulat”.

Zona era intens circulată, însă au fost doar pagube materiale în urma accidentului, din fericire. Bărbatul s-a ales cu un dosar penal.

A vrut să testeze o maşină tunată de 700 CP. Ce viteză atinsese când a murit

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, politie, razie, masini tunate,

Dată publicare: 31-08-2025 07:50

