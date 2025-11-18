Proiect de lege: Românii care îşi pierd locuinţele în urma unei calamităţi își vor păstra calitatea de proprietar

Parlamentari PSD au iniţiat un proiect de lege care prevede că românii care îşi pierd locuinţele în urma unei calamităţi nu îşi pierd şi calitatea de proprietar.

Deputata PSD Natalia Intotero a anunţat marţi că a depus în Parlament, alături de alţi parlamentari social-democraţi, un proiect de lege care protejează dreptul de proprietate al celor afectaţi de dezastre precum explozii, cutremure sau alte tragedii care nu le pot fi imputate.

''Dreptul de proprietate este garantat de Constituţie, iar el nu poate fi anulat tocmai atunci când oamenii sunt mai vulnerabili, doar pentru că statul intervine în sprijinul lor'', a scris ea, pe Facebook.

Prin acest proiect de lege se propune:



* acordarea de despăgubiri la valoarea reală, de piaţă, actualizată în momentul producerii dezastrului, respectiv la costul de reconstrucţie echivalent;

* plata despăgubirilor într-un termen rezonabil, astfel încât persoana afectată să poată reconstrui sau achiziţiona o locuinţă similară fără întârzieri;

* obligaţia Guvernului ca, prin fondul de urgenţă la dispoziţia Executivului, să asigure prioritar şi cât mai rapid sumele necesare pentru plata despăgubirilor, evitând blocajele administrative şi amânările birocratice;

* obligaţia Primăriei de a reconstrui şi de a aduce imobilul la starea iniţială, inclusiv cu racordarea la utilităţi, în maximum un an. Cei afectaţi îşi vor păstra statutul avut iniţial, de proprietari sau de chiriaşi, după caz;

* până la finalizarea lucrărilor, Primăria va suporta toate cheltuielile de cazare ale persoanelor afectate, în condiţii cel puţin similare;

* Guvernul va asigura, în cel mai scurt timp, toate sumele necesare din fondul de urgenţă, urmând ca, acolo unde este posibil, să le recupereze de la persoanele, instituţiile sau companiile care se dovedesc vinovate, în urma anchetei autorităţilor.

''Este un proiect prin care spunem clar: statul este alături de oameni nu doar cu vorbe, ci cu soluţii concrete, corecte şi rapide, atunci când viaţa lor este dată peste cap de o tragedie'', a transmis Intotero.

