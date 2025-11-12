Valoarea maximă a tichetului de masă va fi majorată, din noiembrie, la 45 lei. Proiectul de lege a fost adoptat

12-11-2025 | 13:04
tichete de masa
Valoarea nominală a unui tichet de masă poate fi de cel mult 45 de lei, prevede un proiect de lege adoptat, marţi, de plenul Camerei Deputaţilor.

Mihaela Ivăncică

"Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 45 de lei", stipulează un amendament introdus la Camera Deputaţilor la acest proiect.

Un alt articol prevede că, în situaţia în care tichetele de creşă nu pot fi emise pe suport electronic, contravaloarea acestora este achitată în mod direct de către angajator creşei sau entităţii asimilate acesteia în care angajatul are copilul înscris.

Iniţial, proiectul de lege prevedea că începând cu data de 1 ianuarie 2024 valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 40 de lei.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 12-11-2025 13:04

