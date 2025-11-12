Trump vrea să pune capăt celei mai lungi crize bugetare din SUA. Legea ar putea fi semnată în această seară

12-11-2025 | 22:39
Donald Trump
Donald Trump speră să promulge miercuri seara o lege care să pună capăt paraliziei bugetare record din SUA, a declarat purtătoarea sa de cuvânt Karoline Leavitt, informează AFP şi Reuters, preluat de Agerpres.

Sabrina Saghin

Preşedintele american „se bucură să pună capăt acestui 'shutdown' devastator cauzat de democraţi şi noi sperăm că această semnare (de lege) va avea loc în această seară", a declarat ea în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă.

Cifrele oficiale privind starea preţurilor şi a pieţei muncii luna trecută în SUA nu vor fi „probabil" niciodată publicate din cauza paraliziei bugetare care a suspendat colectarea de date, şi-a exprimat regretul purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Democraţii este posibil să fi cauzat daune ireversibile sistemului statistic federal, rapoartele cu privire la Indicele Preţurilor de Consum (CPI) şi piaţa muncii din luna octombrie neputând fi probabil niciodată publicate", a declarat Karoline Leavitt.

Trump proclamă victoria republicanilor

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că sfârşitul iminent al paraliziei bugetare a SUA reprezintă o 'foarte mare victorie' pentru republicani, în timp ce furia creşte în rândul democraţilor faţă de senatorii din partidul lor care au votat pentru a pune capăt 'shutdown'-ului.

Senatul a adoptat un proiect de lege care prelungeşte bugetul actual pâna la sfârşitul lunii ianuarie, iar Camera Reprezentanţilor urma să îl dezbată începând de miercuri, votul fiind aşteptat în aceeaşi seară, după care ar mai rămâne doar semnătura preşedintelui Trump.

De la 1 octombrie, peste un milion de angajaţi publici nu îşi mai primesc salariile, plata anumitor ajutoare este puternic perturbată, la fel şi traficul aerian, în prezent cu sute de zboruri anulate în fiecare zi.

