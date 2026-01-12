Cât petrol a trimis Venezuela către SUA de când a fost capturat Maduro

Venezuela a trimis Statelor Unite 50 de milioane de barili de petrol, în valoare de 4,2 miliarde de dolari, după ce Nicolas Maduro a fost înlăturat de la conducerea țării sud-americane.

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit duminică o actualizare privind transporturile de petrol ale Venezuelei în timpul unei conferințe de presă la bordul aeronavei Air Force One, scrie Novinite.

El a declarat că relațiile cu conducerea interimară a țării, condusă de Delcy Rodriguez, progresează pozitiv. Trump a confirmat că Venezuela a solicitat transferul a 50 de milioane de barili de petrol către Statele Unite, evaluați la aproximativ 4,2 miliarde USD și a spus că transportul este deja în curs de desfășurare.

Acest anunț a urmat acțiunii executive a lui Trump de vineri, care a declarat starea de urgență națională pentru a proteja veniturile din petrolul venezuelean deținute în conturile Trezoreriei SUA.

Veniturile obținute de Venezuela din vânzările de petrol sunt în custodia SUA

Ordinul protejează aceste fonduri de confiscări judiciare, popriri sau orice alte pretenții legale, asigurându-se că veniturile și vânzările de diluant depuse în custodia SUA rămân sub controlul suveran al Venezuelei, cu excepția cazului în care sunt autorizate în mod explicit. Măsura este destinată să sprijine obiectivele de politică externă și securitate națională ale SUA.

La începutul săptămânii, Trump s-a întâlnit cu directori de top din industria petrolului și gazelor pentru a încuraja investițiile în sectorul energetic al Venezuelei, anticipând oportunități financiare substanțiale.

Între timp, Delcy Rodriguez a criticat operațiunile americane care au dus la capturarea fostului președinte venezuelean, Nicolás Maduro, și a soției sale, descriindu-le drept o pată istorică asupra relațiilor dintre Washington și Caracas. Într-o transmisiune la televiziunea de stat, Rodriguez a condamnat acțiunile drept „agresiune criminală”, în timp ce Maduro rămâne deținut la New York.

