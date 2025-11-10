Ministrul Justiţiei anunţă un proiect de lege care pedepseşte aspru omorul: Dacă legea rămâne neaplicată, nu rezolvi nimic

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, va solicita verificări privind respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în cazul femeii ucise de soţ pe stradă, într-o comună din județul Teleorman.

Ministrul Justiţiei cataloghează drept „un caz de o gravitate şi de o atrocitate care nu pot decât să oripileze” cazul femeii ucise pe stradă, sub privirile copilului său, de către soţul de care se despărţise.

Radu Marinescu susţine că „trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea” şi anunţă că există două proiecte de acte normative care ar pedepsi mai aspru crimele care au la bază motive „josnice”, inclusiv cele legate de gen.

”Este necesar să întărim cadrul legal, sens în care Ministerul Justiţiei a pus în consultare publică o soluţie legislativă care introduce o formă calificată a infracţiunii de omor, care permite pronunţarea inclusiv a unor pedepse de privare de libertate pe viaţă, pentru infracţiuni de suprimare a vieţii care sunt justificate, între ghilimelele, că nu poate exista justificare, de motive josnice, cum ar fi inclusiv acelea de gen, adică ipoteza femicidului. În paralel, există o iniţiativă la nivelul Parlamentului care doreşte să consacre explicit şi distinct în legislaţia penală din România o incriminare a infracţiunii de femicid”, a declarat Radu Marinescu, la Digi 24.

Legislaţia actuală poate proteja victimele

Ministrul subliniază că actuala legislaţie, deşi imperfectă, are prevederi care pot să apere victimele aflate în situaţii similare cu cea a femeii care a fost ucisă, sâmbătă seară.

”Important este de precizat că noi avem legislaţie, în momentul de faţă, care trebuie să fie aplicată şi care are aptitudinea să prevină astfel de cazuri. Ea este de îmbunătăţit, dar există în momentul de faţă instrumente legale care să prevină astfel de cazuri. (...) Întrebarea este ce s-a întâmplat în acest caz şi aici trebuie verificat. Voi solicita, în virtutea rolului constituţional şi legal care îmi revine (...) Constituţia dă o anumită autoritate ministrului Justiţiei şi voi solicita clarificări cu privire la modul în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor, ale doamnei care a fost ucisă într-un mod atât de groaznic, în acest caz, au fost respectate şi protejate, adică să ştim dacă şi-au făcut datoria autorităţile statului”, a precizat Radu Marinescu.

Ministrul a explicat că, deși nu poate interveni în modul în care se desfășoară dosarele judecătorești, are responsabilitatea de a supraveghea respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și, pe baza acestei atribuții, poate solicita informații despre gestionarea unei situații.

„În limitele competenţelor mele, pentru că, încă o dată, vreau să fiu foarte bine înţeles, eu nu am competenţe să intervin în conţinutul cauzelor care se află pe rolul organului judiciar, şi trebuie să respectăm acest lucru tocmai pentru a asigura independenţa justiţiei, dar am competenţe de a veghea la modul cum sunt apărate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi în baza acestor competenţe pot să cer informaţii despre modul în care a fost gestionată o anumită situaţie”, a adăugat Radu Marinescu.

Sprijin pentru introducerea femicidului în legislaţie

Întrebat dacă este de acord cu introducerea noţiunii de femicid în legislaţie, ministrul a spus că este de acord cu ”orice formulă legală care ajută combaterea mai fermă a acestui fenomen”.

„Dar, indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată nu ai rezolvat nimic”, subliniază Radu Marinescu, în acest context.

