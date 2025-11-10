Ministrul Justiţiei anunţă un proiect de lege care pedepseşte aspru omorul: Dacă legea rămâne neaplicată, nu rezolvi nimic

Stiri actuale
10-11-2025 | 09:03
Radu Marinescu, ministrul Justiției
Inquam Photos / George Calin

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, va solicita verificări privind respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în cazul femeii ucise de soţ pe stradă, într-o comună din județul Teleorman.

autor
Mihaela Ivăncică

Ministrul Justiţiei cataloghează drept „un caz de o gravitate şi de o atrocitate care nu pot decât să oripileze” cazul femeii ucise pe stradă, sub privirile copilului său, de către soţul de care se despărţise.

Radu Marinescu susţine că „trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea” şi anunţă că există două proiecte de acte normative care ar pedepsi mai aspru crimele care au la bază motive „josnice”, inclusiv cele legate de gen.

”Este necesar să întărim cadrul legal, sens în care Ministerul Justiţiei a pus în consultare publică o soluţie legislativă care introduce o formă calificată a infracţiunii de omor, care permite pronunţarea inclusiv a unor pedepse de privare de libertate pe viaţă, pentru infracţiuni de suprimare a vieţii care sunt justificate, între ghilimelele, că nu poate exista justificare, de motive josnice, cum ar fi inclusiv acelea de gen, adică ipoteza femicidului. În paralel, există o iniţiativă la nivelul Parlamentului care doreşte să consacre explicit şi distinct în legislaţia penală din România o incriminare a infracţiunii de femicid”, a declarat Radu Marinescu, la Digi 24.

Legislaţia actuală poate proteja victimele

Ministrul subliniază că actuala legislaţie, deşi imperfectă, are prevederi care pot să apere victimele aflate în situaţii similare cu cea a femeii care a fost ucisă, sâmbătă seară.

Citește și
Sorin Oprescu
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre extrădarea lui Oprescu: „impedimentul a dispărut"

”Important este de precizat că noi avem legislaţie, în momentul de faţă, care trebuie să fie aplicată şi care are aptitudinea să prevină astfel de cazuri. Ea este de îmbunătăţit, dar există în momentul de faţă instrumente legale care să prevină astfel de cazuri. (...) Întrebarea este ce s-a întâmplat în acest caz şi aici trebuie verificat. Voi solicita, în virtutea rolului constituţional şi legal care îmi revine (...) Constituţia dă o anumită autoritate ministrului Justiţiei şi voi solicita clarificări cu privire la modul în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor, ale doamnei care a fost ucisă într-un mod atât de groaznic, în acest caz, au fost respectate şi protejate, adică să ştim dacă şi-au făcut datoria autorităţile statului, a precizat Radu Marinescu.

Ministrul a explicat că, deși nu poate interveni în modul în care se desfășoară dosarele judecătorești, are responsabilitatea de a supraveghea respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și, pe baza acestei atribuții, poate solicita informații despre gestionarea unei situații.

În limitele competenţelor mele, pentru că, încă o dată, vreau să fiu foarte bine înţeles, eu nu am competenţe să intervin în conţinutul cauzelor care se află pe rolul organului judiciar, şi trebuie să respectăm acest lucru tocmai pentru a asigura independenţa justiţiei, dar am competenţe de a veghea la modul cum sunt apărate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi în baza acestor competenţe pot să cer informaţii despre modul în care a fost gestionată o anumită situaţie”, a adăugat Radu Marinescu.

Sprijin pentru introducerea femicidului în legislaţie

Întrebat dacă este de acord cu introducerea noţiunii de femicid în legislaţie, ministrul a spus că este de acord cu ”orice formulă legală care ajută combaterea mai fermă a acestui fenomen”.

„Dar, indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată nu ai rezolvat nimic”, subliniază Radu Marinescu, în acest context.

O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de război face parte din viață

Sursa: News.ro

Etichete: crima, ministerul justiției, radu marinescu,

Dată publicare: 10-11-2025 08:55

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
Radu Marinescu: Nu trebuie să existe o mefienţă absolută privind o formulă de grup de lucru privind pensiile magistraţilor
Stiri Politice
Radu Marinescu: Nu trebuie să existe o mefienţă absolută privind o formulă de grup de lucru privind pensiile magistraţilor

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu trebuie să existe neîncredere în ideea că un grup de lucru care să se ocupe de refacerea legii privind pensiile magistraţilor poate duce la un rezultat pozitiv.

 

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre extrădarea lui Oprescu: „impedimentul a dispărut
Stiri actuale
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre extrădarea lui Oprescu: „impedimentul a dispărut"

Radu Marinescu consideră că în acest moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene, astfel încât Sorin Oprescu poate fi extrădat.

Ministrul Justiţiei: Autorităţile române lucrează cu omologii din EAU pentru confirmarea măsurii preventive faţă de Potra
Stiri actuale
Ministrul Justiţiei: Autorităţile române lucrează cu omologii din EAU pentru confirmarea măsurii preventive faţă de Potra

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat, miercuri, că autorităţile din ţara noastră sunt în legătură cu omologii din Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru a avea confirmarea măsurii preventive faţă de Horaţiu Potra şi alţi doi membri ai familiei.

Ministrul Justiţiei, despre locul în care s-ar afla mercenarul Horaţiu Potra: Au fost mai multe indicii
Stiri actuale
Ministrul Justiţiei, despre locul în care s-ar afla mercenarul Horaţiu Potra: Au fost mai multe indicii

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că au existat mai multe indicii despre locul unde s-ar afla mercenarul Horaţiu Potra, însă autorităţile nu deţin acum informaţii exacte privind locaţia sa.

Ministrul Justiției propune ca toți deținuții să muncească pentru diverse companii. Județul unde inițiativa are deja succes
Stiri actuale
Ministrul Justiției propune ca toți deținuții să muncească pentru diverse companii. Județul unde inițiativa are deja succes

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat miercuri că „modelul de la Cluj”, prin care deținuții sunt angajați de diverse companii, este o inițiativă eficientă și că va fi extins la nivel național.

Recomandări
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de apărare face parte din viață
Romania, te iubesc!
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de apărare face parte din viață

  „Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea a III-a. Finlanda are o strategie de apărare totală, potrivit căreia toți cetățenii au un rol în cazul unui atac inamic.

Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump
Stiri externe
Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump

Directorul general al radioteleviziunii BBC, Tim Davie, şi şefa serviciului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat duminică după ce un documentar al BBC a indus în eroare publicul prin editarea unui discurs al preşedintelui Donald Trump, scrie Reuters.

Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult
iBani
Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult

După liberalizarea prețurilor din vară, facturile la electricitate s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori. Pe de altă parte, deși preţul gazului este încă plafonat, odată cu venirea sezonului rece, consumul crește în mai toate locuințele.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Noiembrie 2025

30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28