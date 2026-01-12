Două persoane nevaccinate au murit din cauza gripei, în județul Sibiu. Primele victime din acest sezon

12-01-2026 | 15:53
Primele două decese provocate de gripă în județul Sibiu, în acest sezon, au fost raportate la doi pacienți de 90 și 86 de ani, nevaccinați, internați la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean de Urgență, a anunțat luni DSP Sibiu.

Aura Trif

Potrivit DSP Sibiu, situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, în sezonul gripal precedent, toate cele nouă decese înregistrate au fost la persoane neimunizate împotriva gripei, iar şi în acest sezon primele decese au apărut tot în rândul persoanelor nevaccinate.

În acest context, reprezentanţii DSP Sibiu recomandă cu insistenţă vaccinarea antigripală, subliniind că aceasta este una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a formelor severe de boală, care, mai ales în cazul pacienţilor cu alte afecţiuni asociate, pot avea un deznodământ fatal.

Cine sunt victimele

Primul deces a avut loc în data de 9 ianuarie, la un bărbat în vârstă de 90 de ani, din Cisnădie, nevaccinat antigripal, cu multiple comorbidităţi, infectat cu virus gripal de tip A, depistat pozitiv prin test RT-PCR.

Cel de-al doilea deces s-a produs în data de 11 ianuarie, la o femeie în vârstă de 86 de ani, din municipiul Sibiu, de asemenea nevaccinată antigripal, cu multiple comorbidităţi, infectată cu virus gripal de tip A, confirmat prin test RT-PCR.

Sursa: Agerpres

