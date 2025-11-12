Legea „Nordis” a fost adoptată în Parlament. Avansul la promisiunile de vânzare a locuințelor nu va depăși 5% din preț

12-11-2025 | 13:18
Shutterstock

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se limitează sumele pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare sau promisiunii de cumpărare a imobilelor, aşa-numita Lege "Nordis".

Mihaela Ivăncică

Proiectul de lege modifică Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, intervenţiile legislative având ca scop limitarea sumelor pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare, promisiunii de cumpărare sau promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare.

"Convenţiile privind rezervarea cumpărării unităţilor individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuinţelor individuale viitoare se pot încheia pentru o perioadă maximă de 60 zile, fiind urmată de încheierea promisiunii de vânzare sau contractului de vânzare-cumpărare. Sumele achitate de cumpărător privind rezervarea cumpărării unităţilor individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuinţelor individuale se scad din preţul vânzării şi nu pot depăşi 5% din preţ, sub sancţiunea nulităţii absolute a convenţiei de rezervare. În situaţia în care până la expirarea termenului maxim de 60 de zile nu se încheie contractul de vânzare, din culpa exclusivă a dezvoltatorului, acesta restituie integral, în termen de 30 de zile, sumele primite în baza convenţiei de rezervare", stipulează proiectul.

Potrivit acestuia, convenţiile privind rezervarea cumpărării unităţilor individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuinţelor individuale viitoare se pot încheia pentru o perioadă maximă de 60 zile.

Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz. 

Sursa: Agerpres

Etichete: lege, locuinte, nordis,

Dată publicare: 12-11-2025 13:18

