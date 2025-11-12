Părinţii copiilor cu autism sau sindrom Down ar putea primi consiliere psihologică decontată de stat - proiect de lege

12-11-2025 | 16:30
psihoterapie
Shutterstock

Un proiect de lege depus în parlament prevede acordarea de consiliere psihologică gratuită părinţilor ori tutorilor legali ai copiilor cu sindrom Down şi copiilor cu tulburări din spectrul autist.

Lorena Mihăilă

Părinţii ori tutorii legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări de spectru autist pot beneficia de servicii de consiliere psihologică, cu decontare integrală din fondurile asigurărilor sociale de sănătate. Aceste servicii pot fi oferite în ambulatoriu, cabinete de psihologie clinică, centre comunitare autorizate CNAS, un proiect de lege care prevede acordarea de consiliere psihologică gratuită părinţilor ori tutorilor legali ai copiilor cu sindrom Down şi copiilor cu tulburări din spectrul autist, potrivit proiectului de lege.

Proiectul a fost inițiat de fosta ministră a Muncii, care a spus că în România, 14,3% dintre copiii de școală primară sunt diagnosticați cu tulburări din spectrul autist, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică din 2023.

„În România, conform datelor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, un număr semnificativ de copii sunt diagnosticați cu diverse forme de dizabilitate, preponderent cu sindrom Down sau cu tulburări de spectru autist, ceea ce presupune o sarcină psiho-emoțională considerabilă pentru familiile acestora. Părinții și tutorii legali sunt adesea puși în fața unor provocări constante — atât de ordin medical și social, cât și afectiv — ceea ce poate genera stări de anxietate, depresie, epuizare emoțională sau chiar sindrom de burnout parental”, se mai precizează în proiectul de lege.

oameni pe strada
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar vota cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului

Inițiativa legislativă poate fi accesată AICI. 

Sorin Grindeanu: Suntem la mâna CSM. Dacă nu adoptăm rapid reforma pensiilor magistraților, pierdem 231 de milioane de euro

Sursa: Agerpres

Mai mult de jumătate dintre persoanele cu educaţie primară ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

