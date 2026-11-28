Dosarul mitei pentru proiectul de baterii de la Gheorgheni. Slovenul a încheiat un acord cu DNA
Acord de recunoaștere a vinovăției în cel mai mare scandal de corupție din mediul privat! Asta a încheiat expertul sloven în energie, arestat preventiv acum două luni.
Sursa: ProTV
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El a fost acuzat de DNA că ar fi cerut mită 450.000 de euro plus TVA unei companii românești, pentru un proiect de baterii de stocare a energiei electrice la Gheorgheni.
Prin documentul ce trebuie să fie validat de Tribunalul București la mijlocul lunii decembrie, Gregor Hudohmet ar urma să fie condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare. În plus, slovenul, plasat între timp sub control judiciar, va trebui să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității.
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