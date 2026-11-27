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Informațiile au fost confirmate în urmă cu puțin timp și de către Prefectura Județului. În același caz au fost reținute și alte trei persoane. Ancheta vizează o posibilă schemă prin care mai multe deșeuri colectate de către o firmă, pentru reciclare, ar fi fost abandonate pe terenuri sau îngropate în loc să fie prelucrate conform obligațiilor legale.

Practic, spun anchetatorii, deșeurile provenite din comună erau preluate contra cost pentru a fi sortate și reciclate. În realitate, spun anchetatorii, încă din luna mai, acestea ar fi fost abandonate în diverse locații, iar unele dintre ele ar fi fost folosite inclusiv pentru umplerea unor terenuri.

Polițiștii au făcut mai multe percheziții, inclusiv la primărie. În acest caz se fac cercetări pentru înșelăciune, delapidare, îngroparea de deșeuri, eliminarea, aruncarea sau ascunderea deșeurilor.