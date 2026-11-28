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De altfel, în multe zone se va depune chiar un strat consistent de zăpadă, estimează meteorologii.

Corespondent PROTV: „În Capitală a început să plouă aseară, însă astăzi am putea avea parte și de prima ninsoare din acest sezon. Meteorologii anunță că, de la orele amiezii, ploaia se va transforma în ninsoare și chiar se va depune un strat de zăpadă, de 2-4 cm în medie. De la ora 2 dimineața, Bucureștiul este sub cod galben de vreme rea, cu rafale de vânt de până la 70 de km pe oră, alături de alte 13 județe din cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și Dobrogea. De mâine, ninsorile se domolesc, dar va fi mult mai frig. Maximele nu vor atinge nici măcar 0 grade, iar temperaturile minime vor ajunge la -6, -7 grade. Așadar, dacă aveți de gând să plecați la drum, trebuie să fiți pregătiți să conduceți în condiții de iarnă. Luni, de Sf. Andrei, în estul Transilvaniei, vor fi și -14 grade în unele zone. Iar marți, de 1 Decembrie, vor fi și -8 grade, așa că trebuie să vă îmbrăcați bine dacă vreți să mergeți la paradele organizate de Ziua Națională.”

Meteorologii anunţă că ploile se vor transforma în ninsori și se aşteaptă strat de zăpadă de 2-4 centimetri şi maxime care nu vor trece de minus un grad. În aceste condiţii s-a întrunit Comandamentul de iarnă, iar utilajele de deszăpezire au fost pregătite, scrie News.ro.

„Suntem pregătiţi pentru vremea rece! Minivacanţa de 1 Decembrie vine cu temperaturi scăzute, lapoviţă, ninsoare, intensificări ale vântului şi un strat de zăpadă de 1-4 cm. Primarul General Ciprian Ciucu a discutat astăzi, în cadrul Comandamentului de iarnă, cu toţi factorii implicaţi - de la salubrişti şi asistenţi sociali, până la reprezentanţi ai Societăţii de Transport Bucureşti STB SA şi Poliţia Locală", anunţă, vineri seară, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

În cadrul şedinţei s-a decis prioritizarea serviciilor generale de urgenţă (ambulanţă, spitale, pompieri), prioritizarea transportului public, securizarea şantierelor municipale, inclusiv măsuri pentru circulaţia pietonală pe timp de iarnă, monitorizarea şi remedierea cu prioritate a semaforizării, cazarea persoanelor fără adăpost şi preluarea lor de DGASPC-uri pe timp de ger.

„Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti a cerut sprijinul ISU Bucureşti-Ilfov pentru o clădire cu 40 de locuri necesară suplimentării locurilor actuale", a transmis sursa citată.

Operatorii de salubritate sunt pregătiţi în toate sectoarele, astfel:

Sectorul 1, Romprest: 49 de utilaje, 230 de muncitori manuali, alţi 49 pe utilaje şi 2.220 de tone de material antiderapant (solid şi lichid);

Sectorul 2, Supercom: 77 de utilaje, 375 de muncitori manuali, 144 de şoferi pe utilaje şi 5.500 de tone de material antiderapant;

Sectorul 3, Direcţia Generală de Salubritate: 30 de utilaje, 260 de muncitori (manuali şi pe utilaje) şi 4.207 tone de material antiderapant;

Sectorul 4, Bin Go Solution: 70 de utilaje, 540 de oameni şi 4.000 de tone de material antiderapant;

Sectorul 5, Salubrizare Sector 5: 80 de utilaje, 295 de muncitori şi 4.500 de tone de material antiderapant;

Sectorul 6, Administraţia Serviciului Public de Salubrizare: 64 de utilaje, 320 de muncitori şi 1.607 tone de material antiderapant;

STB - 34 de utilaje, 556 de muncitori şi 30 de tone de material antiderapant.

După amiază începe prima ninsoare a sezonului în București

„Temporar, mai ales ziua, vor fi precipitaţii (cantităţi de apă de 3...6 l/mp). La început va ploua, dar din orele amiezii, treptat va predomina ninsoarea şi se va depune strat de zăpadă, cu grosimi variabile, în medie de 2...4 cm. Vântul va avea intensificări, în general cu viteze de 50...60 km/h, amplificând senzaţia de frig şi viscolind ninsoarea", avertizează meteorologii.

Potrivit acestora, temperatura va scădea continuu, de la 2...3 grade la începutul zilei (temperatura maximă), spre -4...-3 grade la sfârşitul nopţii (temperatura minimă).

De sâmbătă seară, vremea va deveni deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie şi se va menţine vântoasă.

„Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 50...55 km/h, amplificând senzaţia de frig. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad", a mai transmis ANM.