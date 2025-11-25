Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, arestat la domiciliu în scandalul de viol la primărie

25-11-2025 | 23:18
primar livezile viol
Traian Simionca a fost plasat în arest la domiciliu cu obligativitatea de a purta brățară electronică de supraveghere. Parchetul ceruse arestarea sa preventivă.

Mihai Niculescu

Judecătoria Bistrița a decis marți seară plasarea primarului comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionca (56 de ani), în arest la domiciliu pentru 30 de zile, cu purtarea permanentă a unei brățări electronice. Instanța a respins propunerea procurorilor de arest preventiv, considerând-o neîntemeiată. Decizia poate fi contestată în 48 de ore, transmite Agerpres.

Simionca este cercetat pentru agresiune sexuală, violarea vieții private (prin distribuirea de imagini intime), și influențarea declarațiilor.

Dosarul penal a fost deschis pe 5 noiembrie 2025, după ce în spațiul public au apărut fotografii compromițătoare cu primarul și o angajată a primăriei, surprinse în biroul oficial al edilului, în ipostaze indecente. Imaginile au fost distribuite inițial pe rețele sociale și grupuri locale, declanșând un scandal major în comunitate. Primarul a declarat că imaginile sunt realizate cu inteligența artificială, dar nu a putut explica cum de au ajuns la starea sa de pe WhatsApp.

El a negat public acuzațiile, declarând că imaginile sunt „o răzbunare” și că va lupta în instanță pentru dovedirea nevinovăției.

Reținere, percheziții și reacția primarului

Luni, 24 noiembrie, Simionca a fost reținut pentru 24 de ore, în urma perchezițiilor efectuate de polițiști la sediul Primăriei Livezile și la domiciliile mai multor persoane implicate. Procurorii susțin că primarul ar fi încercat să influențeze declarațiile angajatei și ale altor martori, pe lângă acuzațiile de natură sexuală și distribuirea imaginilor fără consimțământ.

Traian Simionca, primar al comunei Livezile din 2012, este membru PNL și fost consilier județean.

Cazul vine într-un moment sensibil pentru PNL, aflat în campanie pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 și cu Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, deja implicat în controverse.

Sursa: Pro TV

Etichete: agresiune sexuala, primar, arestat la domiciliu,

Dată publicare: 25-11-2025 23:18

