Bilanț IGSU: 15 județe afectate de ninsori. Copaci doborâți, inundații și peste 1.000 de oameni fără energie electrică

Vântul puternic, ninsorile și viscolul au afectat 32 de localități din 15 județe; intervenții au avut loc în Hunedoara și Botoșani, unde mai multe persoane au fost salvate.

Peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj nu au energie electrică din cauza unor avarii la reţea.

”În ultimele 24 de ore, pompierii au acţionat continuu pentru sprijinirea autorităţilor şi a cetăţenilor, în vederea gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate de condiţiile meteorologice nefavorabile. Intensificările puternice ale vântului, ninsorile şi viscolul au produs efecte în 32 de localităţi din 15 judeţe (Alba, Argeş, Botoşani, Caraş Severin, Constanţa, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea), precum şi în municipiul Bucureşti”, anunţă vineri dimineaţă IGSU.

Copaci doborâți, inundații în casele oamenilor

În acest context, pompierii, alături de celelalte structuri ale MAI şi autorităţi cu atribuţii în gestionarea efectelor vremii nefavorabile, au acţionat pentru evacuarea apei din 3 locuinţe, 21 de curţi, 14 beciuri/subsoluri şi de pe 3 străzi. De asemenea, au fost degajaţi 18 copaci şi 2 stâlpi de electricitate prăbuşiţi, evenimente soldate cu avarierea a 6 autoturisme. Totodată, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 4 imobile şi pentru deblocarea a 6 autoturisme rămase înzăpezite sau ieşite în afara părţii carosabile.

Salvatorii din judeţul Hunedoara au acţionat în localitatea Poieniţa Tomii, cu o şenilată, pentru preluarea unui pacient dependent de dializă şi transportarea acestuia, în regim de urgenţă, la spital, pentru administrarea tratamentului.

În judeţul Botoşani, pe timpul nopţii, zece persoane, printre care şi trei copii, au fost sprijinite de pompieri după ce au rămas înzăpezite cu autoturismele şi nu şi-au mai putut continua deplasarea.

Peste 1.000 de oameni fără curent electric

Vineri dimineaţă, situaţia alimentării cu energie electrică indica avarii în 5 localităţi din Caraş Severin şi Dolj, fiind afectaţi aproximativ 1.054 consumatori finali. Echipele specializate acţionează în teren pentru remedierea defecţiunilor şi realimentarea cu energie electrică.

Totodată, pe parcursul ultimelor 24 de ore, pompierii salvatori au gestionat 69 de incendii, au derulat 311 intervenţii pentru protecţia comunităţilor, dintre care unele au presupus operaţiuni de descarcerare. De asemenea, au fost asigurate 1.455 de misiuni de asistenţă medicală de urgenţă.

”Având în vedere că mai multe judeţe ale ţării se află sub atenţionare meteorologică până astăzi la ora 15.00, situaţia este în dinamică, iar evoluţia acesteia va fi atent monitorizată pentru dispunerea imediată a măsurilor care se impun, astfel încât situaţiile de urgenţă înregistrate să fie gestionate în mod eficient. În continuare, toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, administratorii de drumuri, autorităţile locale, precum şi celelalte instituţii responsabile de gestionarea situaţiilor de urgenţă cauzate de fenomene meteo extreme acţionează coordonat, într-un sistem integrat, pentru a răspunde prompt solicitărilor cetăţenilor”, transmite IGSU.

Recomandări pentru populație

- evitaţi să porniţi la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informaţi-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate;

- urmăriţi la posturile radio/TV buletinele meteorologice şi recomandările autorităţilor;

- evitaţi atingerea stâlpilor sau firelor căzute la pământ;

- în situaţia manifestării vântului puternic, rămâneţi în spaţii închise care vă asigură protecţia şi evitaţi deplasarea în zone cu copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâţi.

