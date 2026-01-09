Paris Saint-Germain a cucerit Supercupa Franţei, după ce a învins-o pe rivala Olympique Marseille cu 4-1

Paris Saint-Germain a cucerit Supercupa Franței (Trophée des Champions), după ce a învins-o pe rivala Olympique Marseille cu 4-1 la loviturile de departajare, joi seara, la Kuweit City.

PSG, campioana en titre, a deschis scorul prin Ousmane Dembele (13), dar OM a reuşit să întoarcă scorul pe final, prin golul lui Mason Greenwood (76 - penalty) şi autogolul lui Willian Pacho (87). Parizienii au egalat in extremis, prin Goncalo Ramos (90+5).

La loviturile de departajare, echipa antrenată de Luis Enrique a transformat tot, prin Goncalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes şi Desire Doue, în timp ce pentru OM a înscris Michael Murillo, iar şuturile trimise de Matt O'Riley şi Hamed Junior Traore au fost apărate de portarul Lucas Chevalier, care a fost eroul acestui meci, cu multe intervenţii remarcabile şi în timpul regulamentar.

PSG a obţinut primul său trofeu din acest an

PSG a obţinut primul său trofeu din acest an şi al 14-lea în Supercupa Franţei (record), ultimele patru consecutive. Olympique Marseille rămâne cu două Trofee ale Campionilor în palmares.

Pe Stadionul Internaţional Jaber Al-Ahmad au evoluat echipele:

PSG: Lucas Chevalier - Warren Zaire-Emery (Senny Mayulu, 89), Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (Goncalo Ramos, 89) - Desire Doue, Ousmane Dembele, Hvicea Kvaraţhelia (Bradley Barcola, 72).

Antrenor: Luis Enrique Martinez.

OM: Geronimo Rulli - Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina - Timothy Weah (Michael Murillo, 77), Pierre-Emile Hoejbjerg, Geoffrey Kondogbia, Emerson Palmieri - Mason Greenwood (Matt O'Riley, 90), Amine Ferid Gouiri (Pierre-Emerick Aubameyang, 67), Igor Paixao (Hamed Junior Traore, 76).

Antrenor: Roberto De Zerbi.

A arbitrat Thomas Leonard.

