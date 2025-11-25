Primarul care apare în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat în concediu

Apar elemente noi în scandalul în care este implicat primarul din Bistrița-Năsăud, acuzat de viol și ultraj.

Ancheta a început după ce în mediul online au apărut imagini în care primarul localității Livezile, Traian Simionca, este surprins în ipostaze intime cu o angajată. Bărbatul a fost reținut luni seară, iar marți va ajunge în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

După ce anchetatorii au făcut percheziții la primăria condusă de acesta și la alte două adrese, procurorii cer arestul preventiv.

Mai mult, tot marți, viceprimarul ne-a transmis că au fost chemați la audieri alți doi angajați din primărie. Deocamdată, anchetatorii nu ne-au precizat calitatea acestora.

Procurorii investighează acuzații grave – agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, viol și violarea vieții private – după apariția unor imagini în care edilul ar fi surprins având un comportament indecent chiar în biroul său. Victimă ar fi o asistentă socială pe care primarul ar fi încercat să o dezbrace și să o sărute. După apariția acestora, angajata a intrat în concediu medical.

Cercetările continuă pentru stabilirea autenticității secvențelor apărute în spațiul public.

Primarul neagă toate acuzațiile și susține că imaginile care l-ar incrimina ar fi fost trucate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Între timp, conducerea filialei PSD Bistrița-Năsăud, din care face parte edilul, a transmis că i-a retras susținerea politică și i-a suspendat calitatea de membru până la finalizarea anchetei.

