Primarul care apare în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat în concediu

Stiri actuale
25-11-2025 | 13:40
×
Codul embed a fost copiat

Apar elemente noi în scandalul în care este implicat primarul din Bistrița-Năsăud, acuzat de viol și ultraj.

autor
Doina Plăcintă

Ancheta a început după ce în mediul online au apărut imagini în care primarul localității Livezile, Traian Simionca, este surprins în ipostaze intime cu o angajată. Bărbatul a fost reținut luni seară, iar marți va ajunge în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

După ce anchetatorii au făcut percheziții la primăria condusă de acesta și la alte două adrese, procurorii cer arestul preventiv.

Mai mult, tot marți, viceprimarul ne-a transmis că au fost chemați la audieri alți doi angajați din primărie. Deocamdată, anchetatorii nu ne-au precizat calitatea acestora.

Procurorii investighează acuzații grave – agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, viol și violarea vieții private – după apariția unor imagini în care edilul ar fi surprins având un comportament indecent chiar în biroul său. Victimă ar fi o asistentă socială pe care primarul ar fi încercat să o dezbrace și să o sărute. După apariția acestora, angajata a intrat în concediu medical.

Citește și
via transilvanica
A apărut un nou traseu pe Via Transilvanica. 300 de oameni au inaugurat segmentul

Cercetările continuă pentru stabilirea autenticității secvențelor apărute în spațiul public.

Primarul neagă toate acuzațiile și susține că imaginile care l-ar incrimina ar fi fost trucate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Între timp, conducerea filialei PSD Bistrița-Năsăud, din care face parte edilul, a transmis că i-a retras susținerea politică și i-a suspendat calitatea de membru până la finalizarea anchetei.

Drone rusești pe teritoriul României, mesaje RO-Alert în Tulcea, Galați și Vrancea. Avioanele MApN sunt în aer

Sursa: Pro TV

Etichete: primar, magistrati, abuz,

Dată publicare: 25-11-2025 13:37

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Primarul care a apărut în poze indecente cu angajata, în Bistrița-Năsăud, a fost reținut. Percheziţii la primărie și acasă
Stiri actuale
Primarul care a apărut în poze indecente cu angajata, în Bistrița-Năsăud, a fost reținut. Percheziţii la primărie și acasă

Primarul comunei Livezile din judeţul Bistriţa-Năsăud, Traian Simionca, a fost reţinut luni de poliţişti.

A apărut un nou traseu pe Via Transilvanica. 300 de oameni au inaugurat segmentul
Stiri Diverse
A apărut un nou traseu pe Via Transilvanica. 300 de oameni au inaugurat segmentul

Via Transilvanica este mai bogată cu un traseu de 24 kilometri în județul Mureș. 300 de oameni au inaugurat noul segment cunoscut pentru livezile și peisajele spectaculoase.

Dosar penal. Un primar din Bistriţa-Năsăud, filmat în ipostaze intime cu o angajată. El spune că imaginile nu sunt reale
Stiri actuale
Dosar penal. Un primar din Bistriţa-Năsăud, filmat în ipostaze intime cu o angajată. El spune că imaginile nu sunt reale

Poliţiştii au deschis un dosar penal în urma apariţiei pe reţelele de socializare a unor imagini în care primarul comunei Livezile din judeţul Bistriţa-Năsăud, Traian Simionca, apare în ipostaze intime alături de o angajată, în biroul acestuia.

Recomandări
CCR a admis sesizările făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private
Stiri actuale
CCR a admis sesizările făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României a admis, marţi, sesizările în legătură cu legea privind plata pensiilor private, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini
Stiri actuale
Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 Noiembrie 2025

03:35:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28