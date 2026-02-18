„Azi, CCR a stabilit şi formal ceea ce era clar pentru o ţară întreagă: că reforma pensiilor speciale şi a vârstei de pensionare a magistraţilor e constituţională şi legitimă. Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate. E şi o afirmare a democraţiei: greşelile politice din trecut pot fi reparate tot prin votul politic”, arată preşedintele USR pe facebook.

Dominic Fritz arată că „nu există spaţii în societate unde regulile jocului să nu poată fi schimbate prin claritate morală şi asumare”.

„Mă bucur că USR a fost, de mulţi ani, împreună cu mulţi din societatea civilă, de partea corectă a istoriei. Vor fi şi cei care nu o să accepte decizia de azi cu aplauze. Zbateri vor mai exista. Dar decizia de azi deschide drumul spre reforme care să reducă din privilegii şi influenţa intereselor speciale. Pentru că doar aşa România se poate vindeca”, mai spune liderul USR.

CCR a respins sesizarea ÎCCJ

Curtea Constituţională a României a respins sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la proiectul Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor şi a stabilit că actul normativ este constituţional.

De asemenea, CCR a respins cererile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, formulate de șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, și de judecătorul CCR Gheorghe Stan.