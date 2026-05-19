Peste o treime dintre magistrații bulgari dețin mai multe locuințe, în timp ce aproximativ 150 de judecători, procurori și anchetatori au declarat proprietatea asupra a cinci sau mai multe apartamente, conform unei noi analize care examinează declarațiile de proprietate și vehicule depuse între 2017 și 2024, citate de Novinite.

Raportul, intitulat „Proprietățile și mașinile magistraților: Ce ne spun datele publice”, a fost prezentat de Institutul Bulgar pentru Inițiative Juridice (BILI) împreună cu analiști de la Global Metrics și BIRD. Studiul analizează declarațiile a 4.162 de magistrați și include active înregistrate nu numai pe numele lor, ci și pe cele ale soților/soțiilor și persoanelor apropiate.

Conform constatărilor, magistrații din Bulgaria au declarat peste 20.000 de proprietăți imobiliare și peste 7.000 de vehicule. Aproximativ 38% dețin mai mult de un apartament, în timp ce 3,6% au declarat cel puțin cinci apartamente. Pe baza numărului total de magistrați incluși în studiu, cercetătorii estimează că acest grup numără în jur de 150 de persoane.

Raportul încearcă, de asemenea, să calculeze valoarea totală a acestor proprietăți. Folosind estimările actuale ale pieței, un apartament mediu a fost evaluat la aproximativ 178.649 de euro. Având în vedere că Sofia deține cea mai mare parte a proprietăților declarate și dimensiunea medie a apartamentelor este estimată la aproximativ 86 de metri pătrați, valoarea totală a apartamentelor deținute de magistrați a fost calculată la peste 1,06 miliarde de euro. Casele au adăugat încă 396 de milioane de euro la portofoliul total de proprietăți.

Moștenirea este cea mai comună modalitate de dobândire a unei proprietăți în rândul magistraților

Cercetătorii au remarcat că moștenirea rămâne cea mai comună modalitate prin care magistrații dobândesc proprietăți, reprezentând peste 42% din locuințele declarate. Aproximativ 40% au fost achiziționate, în timp ce peste 10% au intrat în proprietate prin donații.

Declarațiile oferă, de asemenea, informații despre modul în care au fost finanțate achizițiile. Aproape două treimi din proprietăți au fost, se pare, cumpărate din fonduri personale, în timp ce împrumuturile au reprezentat puțin peste 40% din achiziții. Donațiile au reprezentat puțin peste 7%.

Analiza a examinat, de asemenea, deținerea de vehicule. Până în 2024, prețul mediu al unei mașini conduse de un magistrat bulgar a fost estimat la 28.464 de leva (circa 13.000 de euro), conform vechiului calcul monetar citat în raport. Toyota s-a clasat drept cea mai populară marcă în rândul judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor, urmată de Volkswagen. Vehiculele donate au avut o valoare medie declarată de 3.770 de leva (aproximativ 1.700 de euro).

În timpul prezentării raportului, directoarea BILI, Bilyana Gyaurova-Wegertseder, a criticat aspru starea sistemului de declarații publice menținut de Inspectoratul de pe lângă Consiliul Judiciar Suprem, care supraveghează declarațiile de avere ale magistraților.

„Datele sunt prost organizate, prost încărcate și prost administrate”, a spus ea, argumentând că structura sistemului face ca analiza publică detaliată să fie inutil de dificilă. Ea a adăugat și mai direct: „ISJC o duce foarte prost, site-ul web este o harababură totală”.