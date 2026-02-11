Într-un răspuns pentru Știrile PROTV, Lia Savonea spune: „Cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene reprezintă un instrument juridic prevăzut de tratatele europene, utilizat ori de câte ori instanțele naționale apreciază că este necesară clarificarea unor aspecte de drept al Uniunii.

Recursul la acest mecanism nu constituie un gest de amânare sau blocare a unui proces legislativ, ci o manifestare a obligației de a asigura aplicarea corectă a dreptului european.

Este îngrijorător faptul că un instrument juridic legitim este prezentat în mod speculativ ca o manevră de tergiversare. O astfel de interpretare distorsionează realitatea și induce în mod artificial ideea unui blocaj care nu există.

Înalta Curte își exercită atribuțiile exclusiv în limitele competențelor sale constituționale și legale, iar orice demers procedural are la bază considerente juridice, nu oportunități sau calcule de natură politică.”

Judecătorii CCR au decis miercuri să amâne decizia privind pensiile speciale după ce în urmă cu o zi ÎCCJ, condusă de Lia Savonea, a solicitat Curții Constiuționale să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraților. Votul în favoarea acestei decizii a fost de 8-1.

La ora 10, atunci când a fost programată ședința în care a avut loc analizarea sesizării ÎCCJ legată de pensiile speciale, 8 din cei 9 judecători au intrat în sală. Cel care nu s-a alăturat inițial colegilor săi a fost judecătorul Gheorghe Stan.

La 10:18 a intrat în sală și judecătorul care lipsea, deși intrase în concediu paternal. După jumătate de oră. La 10:48, judecătorii CCR au părăsit sala.

ICCJ vrea ca Curtea de Justiție a UE să intervină în problema pensiilor speciale ale magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție i-a cerut oficial Curții Constituționale să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene într-o procedură a întrebării preliminare privind regimul juridic al statutului magistraților. Cu alte cuvinte, judecătorii instanței supreme cer o decizie preliminară. Din punctul lor de vedere, modificări din legea pensiilor de serviciu ale magistraților s-ar putea să nu respecte principii ale Uniunii Europene.

ICCJ susține că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan ridică probleme întrucât: pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraților în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu; pot reduce sub nivelul adecvat siguranța financiară a judecătorilor.

Corespondent Știrile ProTV: „Setul de întrebri născute la Înalta Curte de Casație și Justiție poate complica procedura de la CCR, chiar o poate amâna și mai mult. Dacă judecătorii constituționali vor fi de părere că trebuie cerută și o părerea Curții de la Luxembourg, soarta legii privind pensiile de serviciu ale magistraților ar putea fi decisă chiar și peste câteva luni”.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Este un război dificil de câștigat. Prim-ministrul și l-a asumat sperând că poate să transforme într-un element important de promovare, dar din păcate a dus la un blocaj. Curtea Constituțională nu funcționează din luna decembrie și nu o să funcționeze în continuare. Deblocare acestei situații nu mai este la nivelul Curții este o deblocare politică”.

Pe de altă parte, Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a hotărârii prin care judecătorul Dacian Cosmin Dragoș a fost propus de Administrația Prezidențială la Curtea Constituțională.