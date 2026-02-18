Într-o postare pe Facebook intitulată „Victoriile lui Știucă”, CTP critică întârzierea cu care CCR s-a pronunțat pe reforma pensiilor și susține că nu poate bănui membrii instituției de conștiință profesională.

„Nu-i pot bănui pe membrii CCR de conștiință profesională, simț al dreptății sau bun-simț după ce au împins la limita limitei, luni de zile, decizia de a aproba, într-o oră, scor 6-3, legea pensionării magistraților, cu pensia 70% din salariu”, a scris gazetarul pe pagina sa de socializare.

De asemenea, CTP suspectează că ar fi intervenit liderul PSD, Sorin Grindeanu, în luarea deciziei.

„Șulfa pesedistă Botez nu putea schimba tabăra decât dacă primea verde de la Partid. Probabil că Grindeanu s-a gândit că l-a hăituit destul pe Bolojan cu subiectul ăsta și că acum ar avea mai mult de câștigat la procente, pozând în rezolvator providențial al mizeriei care scotea din sărite o nație. Așa cum a rezolvat și participarea la Clubul Trump – N. Dan pare că a dat ascultare indicațiilor repetat-agresive ale lui Știucă”, a conchis CTP.

Curtea Constituţională a României a respins, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la proiectul Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor şi a stabilit că actul normativ este constituţional.

De asemenea, CCR a respins cererile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, formulate de șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, și de judecătorul CCR Gheorghe Stan.