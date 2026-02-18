Într-un punct de vedere transmis pentru Știrile Pro TV, Savonea a anunțat că ICCJ va utiliza ”toate mijloacele legale și instituționale” pentru a ”apăra” independența justiției, ”inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”.

Reamintim faptul că, tot miercuri, 18 februarie, judecătorii Curții Constituționale au respins cererea prin care șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, voia ca CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul pensiilor speciale ale magistraților.

ÎCCJ a susținut la acea vreme că, din punctul său de vedere, modificările din legea pensiilor de serviciu ale magistraților s-ar putea să nu respecte unele principii ale Uniunii Europene.

ÎCCJ este de părere că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan ridică probleme întrucât ”pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraților în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu” și, de asemenea, ”pot reduce sub nivelul adecvat siguranța financiară a judecătorilor”.

Mesajul complet al președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea:

”Înalta Curte de Casație și Justiție a parcurs toate demersurile legale disponibile în plan intern pentru apărarea independenței magistraților. Slăbirea protecției constituționale este un aspect neașteptat, profund îngrijorătoare și necesită o reacție instituțională fermă. Independența justiției este un principiu fundamental, iar ICCJ va utiliza toate mijloacele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”.