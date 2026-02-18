Potrivit CSM, noua lege ar putea genera plecări din sistem, transformând profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generații, iar volumul mare de dosare și deficitul de personal amenință să conducă la un colaps al justiției.

„Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României privind conformitatea Proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraţilor cu Constituţia României, deciziile instanţei constituţionale fiind general obligatorii pentru întreaga societate.

Acest nou cadru legislativ va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Creşterea din nou a vârstei de pensionare a magistraţilor şi eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii de profesionişti ai dreptului.

Deficitul mare de magistraţi, numărul de patru ori mai mare decât media europeană al dosarelor înregistrate pe rolul instanţelor şi imposibilitatea de recrutare de personal au fost în mod constant aduse în atenția publică, fiind ignorate de celelalte puteri în stat, singura preocupare manifestată în acest sens fiind aceea a afectării statutului magistratului.

În raport de consecinţele directe asupra protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi a soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, Consiliul este obligat să identifice măsuri optime de normare a activităţii pentru a evita ca justiţia din România să intre într-un colaps sistemic inevitabil. O justiție de calitate nu poate fi imaginată decât în condițiile atingerii standardelor europene în materia volumului de cauze și ale efortului uman pentru soluționarea acestora.

În același timp, noua reglementare impune cu certitudine reanalizarea regimului incompatibilităților și interdicțiilor magistraților, unul dintre cele mai restrictive din întreaga Uniune Europeană. Eliminarea pensiilor de serviciu transformă statutul magistraților într-o aparentă garanție a independenței acestora, nesusținută de realitate.

Totodată, Consiliul apreciază că ar fi fost esenţială analiza Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la respectarea garanţiei de independenţă a justiţiei prin noul proiect de lege, însă această posibilitate există în continuare și poate fi valorificată în situaţii individuale cu care instanţele judecătoreşti vor fi învestite”, a transmis CSM.

CCR a respins sesizarea ÎCCJ

Curtea Constituţională a României a respins sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la proiectul Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor şi a stabilit că actul normativ este constituţional.

De asemenea, CCR a respins cererile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, formulate de șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, și de judecătorul CCR Gheorghe Stan.

Potrivit unor surse judiciare, la şedinţă au fost prezenţi toţi cei nouă judecători constituţionali, inclusiv Gheorghe Stan, a cărui prezenţă era incertă, în condiţiile în care magistratul ar fi încă în perioada de concediu parental.

Prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curţii Constituţionale în privinţa pensiilor ocupaţionale ale magistraţilor. Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Potrivit premierului, ”reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistenţă de societatea românească şi reuşesc un pas mare spre echitate”. ”Totodată, din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme”, mai anunţă şeful Executivului.