Femeia ar avea aproximativ 50 de ani, iar fotografia ei a fost făcută publică de către anchetatori, după ce au vizionat imaginile camerelor de supraveghere din zonele în care au avut loc infracțiunile.

Se pare că suspecta este cea care, în plină stradă, la Ploiești, a smuls geanta unei femei de 83 de ani și a fugit! De altfel, spun polițiștii, numai persoane vârstnice se numără printre victimele celei care apare în fotografiile distribuite.

Femeia își făcuse un obicei să bată la ușa bătrânilor, îi convingea cu povești lacrimogene că are nevoie de ajutor și, odată poftită în apartament, reușea să plece cu bani, bijuterii și alte obiecte de valoare, spun anchetatorii.