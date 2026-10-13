Bărbatul din comuna Izvoarele, judeţul Olt, nu are permis de conducere şi avea o concentraţie de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului, copilul a fost dus la spital.

„Din primele verificări, a reieşit faptul că un bărbat de 59 de ani, din comuna Izvoarele, ar fi sustras, în scop de folosinţă, un autoturism parcat pe strada Furculeşti, din satul Alimăneşti, pe care l-ar fi condus până la intersecţia cu Drumul Judeţean 653, unde ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod. În momentul în care autoturismul ar fi fost sustras, în interiorul acestuia se afla un minor”, au informat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.

În urma accidentului, copilul a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina.

„Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, a precizat sursa citată.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru furt în scop de folosinţă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi vătămare corporală din culpă.

Bărbatul a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat apoi Judecătoriei Slatina care a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.