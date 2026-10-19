Incidentul a avut loc duminică, la Piața Obor din Arad, unde sute de autoturisme sunt parcate pe parcursul zilei, relatează Agerpres.

Doi șoferi, care au vizitat piața și au parcat în apropiere, nu și-au mai găsit mașinile după ce au făcut cumpărăturile și au sesizat Poliția prin 112.

Agenții sosiți la fața locului au analizat ore în șir imagini de pe camerele de supraveghere din zona pieței, dar au căutat mașinile și în trafic.

După-amiaza, când piața și-a încheiat programul, iar comercianții și vizitatorii au plecat, în parcarea din apropiere au rămas doar cele două mașini declarate furate.

''S-a făcut reclamație că s-au furat două mașini, au venit polițiștii, au vizionat imaginile pentru ca, până la urmă, să se constate că, de fapt, mașinile erau parcate și reclamanții au uitat unde le-au lăsat. Una dintre mașini era scumpă, de vreo 80.000 de euro, după cum spunea proprietarul'', a declarat jurnaliștilor administratorul parcării, Ștefan Grama.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad au transmis luni, la solicitarea Agerpres, că unul dintre șoferi, cel care a sunat la 112, a fost amendat cu 4.000 de lei pentru alertarea nejustificată a autorităților.

''În urma sesizării a fost constituită o echipă complexă de cercetare la fața locului, cu polițiști din cadrul structurilor de investigații criminale, ordine publică și criminaliști. S-a stabilit că fapta sesizată nu se confirmă, autoturismul fiind identificat în proximitatea pieței. Având în vedere aspectele constatate, în cauză a fost aplicată o sancțiune contravențională'', a informat IPJ.